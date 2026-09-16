Svensk ekonomi befinner sig fortfarande i ett starkt konjunkturläge, trots att tillväxten tappade fart under sommaren. Sysselsättningen fortsätter att öka, men arbetslösheten ligger still. Det visar två nya rapporter från SCB.
Stark konjunktur trots svag sommar – fler får jobb
De flesta indikatorerna i SCB:s konjunkturklocka låg i juli över sin långsiktiga trend, och tyngdpunkten fanns kvar i expansionsfasen.
Det framgår av myndighetens kvartalsrapport om Sveriges ekonomi, som publicerades på onsdagen.
Missa inte: Amerikaner är rikare än någonsin – kvinnor tar det största löneklivet. Realtid
Bilden är dock inte entydig. Om man ser till klockan som helhet rörde sig indikatorerna i juli ett steg mot avmattningsfasen.
Stark vår, svagare sommar
Bakgrunden är ett starkt andra kvartal. BNP ökade med 1,6 procent jämfört med kvartalet innan, säsongrensat. Utfallet överraskade positivt när det presenterades i slutet av augusti.
”Investeringar och hushållens konsumtion lyfte svensk ekonomi andra kvartalet 2026”, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB i en kommentar.
Därefter har farten avtagit. Enligt SCB:s BNP-indikator minskade BNP med 0,2 procent i juni och med 0,8 procent i juli, säsongrensat och jämfört med föregående månad.
Läs även: Ekonomen: Ljusare arbetsmarknad en illusion. E55
Enligt Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, är den ekonomiska aktiviteten nu tillbaka på vårens nivå, innan de starka siffrorna i maj. Jämfört med samma månad i fjol var kalenderkorrigerad BNP ändå 2,5 procent högre. Därför ger statistiken motstridiga besked beroende på vilket perspektiv man väljer.
Fler i jobb
På arbetsmarknaden fortsätter sysselsättningen att öka. I augusti var 5 423 000 personer sysselsatta, icke säsongrensat, vilket är 103 000 fler än i augusti 2025. Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning. Sysselsättningsgraden var 70,9 procent, 1,2 procentenheter högre än för ett år sedan.
Missa inte: Sverige vs Finland: Gigantisk skillnad i gruvintäkter. Realtid
Även säsongrensade och utjämnade data visar att både antalet och andelen sysselsatta ökar. Enligt det måttet låg sysselsättningsgraden på 69,6 procent.
Arbetslösheten står still
Arbetslösheten rör sig däremot knappt. I augusti var 505 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent. Det kan jämföras med 8,4 procent i augusti 2025.
Säsongrensat och utjämnat låg arbetslöshetstalet på 8,7 procent. Det är samma nivå som i juni, då arbetsmarknaden i praktiken stod still.
Läs även: EU vill slå tillbaka mot hybridkriget: ”Vi gör inte tillräckligt”. Dagens PS
Samtidigt växer arbetskraften. Arbetskraftstalet var 77,5 procent i augusti, 1,4 procentenheter högre än ett år tidigare. Att fler har jobb leder därför inte till lägre arbetslöshet, eftersom fler också söker arbete.
Matmomsen lyfte inte handeln
Kvartalsrapporten innehåller också en fördjupning om lönsamheten i livsmedelsbranscherna. Enligt SCB gav momssänkningen i april lägre matpriser för konsumenterna, men den påverkade inte dagligvaruhandelns lönsamhet.
Rörelsemarginalen i dagligvaruhandeln var 2,0 procent under andra kvartalet, jämfört med ett snitt på 2,3 procent för motsvarande kvartal 2022–2025.
Restaurangerna hade däremot en marginal på 8,1 procent mot normala 5,2. För jordbruket och livsmedelsindustrin var lönsamheten svagare än vanligt, och jordbruket landade på minus 0,9 procent.