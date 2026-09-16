Stark konjunktur trots svag sommar – fler får jobb

De flesta indikatorerna i SCB:s konjunkturklocka låg i juli över sin långsiktiga trend, och tyngdpunkten fanns kvar i expansionsfasen.

Det framgår av myndighetens kvartalsrapport om Sveriges ekonomi, som publicerades på onsdagen.

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Bilden är dock inte entydig. Om man ser till klockan som helhet rörde sig indikatorerna i juli ett steg mot avmattningsfasen.

Stark vår, svagare sommar

Bakgrunden är ett starkt andra kvartal. BNP ökade med 1,6 procent jämfört med kvartalet innan, säsongrensat. Utfallet överraskade positivt när det presenterades i slutet av augusti.

”Investeringar och hushållens konsumtion lyfte svensk ekonomi andra kvartalet 2026”, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB i en kommentar.

Därefter har farten avtagit. Enligt SCB:s BNP-indikator minskade BNP med 0,2 procent i juni och med 0,8 procent i juli, säsongrensat och jämfört med föregående månad.

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Enligt Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, är den ekonomiska aktiviteten nu tillbaka på vårens nivå, innan de starka siffrorna i maj. Jämfört med samma månad i fjol var kalenderkorrigerad BNP ändå 2,5 procent högre. Därför ger statistiken motstridiga besked beroende på vilket perspektiv man väljer.