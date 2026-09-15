Den amerikanska staten är i dag ägare i ett trettiotal bolag. Aktierna rusar på beskedet men 14 av 17 börsnoterade innehav handlas nu under kursen dagen efter affären.
Bilden spricker: Trumps "superaffärer" är en förlustaffär
President Donald Trump återkommer ofta till statens innehav i Intel när han försvarar sin ägarpolitik. Resten av portföljen ger en betydligt blekare bild, enligt en genomgång från Yahoo Finance.
Mönstret är likartat. En kraftig kursuppgång kring det formella beskedet, hög volatilitet därefter och sedan försvinner uppgången nästan lika snabbt som den kom.
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USA Rare Earth är ett tydligt exempel. Aktien steg över 80 procent på fem handelsdagar kring januaribeskedet om bolagets avtal med staten, men inom några veckor var hela uppgången borta. På måndagen stängde aktien på 15,71 dollar, långt under toppnoteringar över 30 dollar.
Totalt handlades 14 av de 17 börsnoterade portföljbolagen vid veckans slut under kursen dagen efter beskedet. För den som försökte ligga före, mätt tio handelsdagar innan affären offentliggjordes, är 11 av 17 på minus.
Intel bär hela portföljen
Intel stängde på måndagen på 97,19 dollar, ned drygt fem procent på dagen men fortfarande mer än fyra gånger kursen i augusti 2025.
Statens innehav har vuxit från uppskattade 8,9 miljarder dollar till över 50 miljarder.
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Trump publicerade nyligen en bild på Truth Social där han framställs som aktiehandlare i Ovala rummet, och har hävdat att han dragit in hundratals miljarder dollar till USA, en kraftig överdrift.
De två övriga vinnarna sedan avtalsdagen är Nippon Steel, som gav staten en golden share med särskild rösträtt men ingen ägarandel, samt magnetbolaget MP Materials.
Regelverket saknas
Portföljen omfattar nu halvledare, kvantdatorer, kärnkraft, stål, oljeutvinning och sällsynta jordartsmetaller. Senaste tillskottet är North American Blue Energy Partners, ett oljebolag med hundraåriga arrenden i Venezuela.
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Flera av mineralbolagen är oprövade kommersiellt, och en våg av amerikanska gruvbolag har bytt namn för att passa in i satsningen.
Staten sitter på flera stolar samtidigt
Fortune har beskrivit hur statens dryga 26 miljarder dollar i innehav saknar samlad offentlig redovisning. Tankesmedjan Cato pekar i ett blogginlägg på att staten nu är tillsynsmyndighet, kund, finansiär och aktieägare samtidigt.
Tad DeHaven, analytiker vid Cato, ser en kortsiktig effekt som inte håller.
”Det ser verkligen ut som en sockerkick”, säger han till Yahoo Finance och tillägger att det på lång sikt handlar om fundamenta.
Han menar också att administrationen hittar på upplägget efter hand och att någon seriös juridisk analys aldrig presenterats.
En enkät med ekonomer från 2025 visar att en stor majoritet anser att statligt aktieägande tenderar att skada både bolagens resultat och bolagsstyrningen.
Debatten har samtidigt spridit sig till techsektorn, där förslag om statliga andelar i AI-bolag mött hårt motstånd.