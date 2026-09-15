Bilden spricker: Trumps "superaffärer" är en förlustaffär

President Donald Trump återkommer ofta till statens innehav i Intel när han försvarar sin ägarpolitik. Resten av portföljen ger en betydligt blekare bild, enligt en genomgång från Yahoo Finance.

Mönstret är likartat. En kraftig kursuppgång kring det formella beskedet, hög volatilitet därefter och sedan försvinner uppgången nästan lika snabbt som den kom.

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USA Rare Earth är ett tydligt exempel. Aktien steg över 80 procent på fem handelsdagar kring januaribeskedet om bolagets avtal med staten, men inom några veckor var hela uppgången borta. På måndagen stängde aktien på 15,71 dollar, långt under toppnoteringar över 30 dollar.

Totalt handlades 14 av de 17 börsnoterade portföljbolagen vid veckans slut under kursen dagen efter beskedet. För den som försökte ligga före, mätt tio handelsdagar innan affären offentliggjordes, är 11 av 17 på minus.

Intel bär hela portföljen

Intel stängde på måndagen på 97,19 dollar, ned drygt fem procent på dagen men fortfarande mer än fyra gånger kursen i augusti 2025.

Statens innehav har vuxit från uppskattade 8,9 miljarder dollar till över 50 miljarder.

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Trump publicerade nyligen en bild på Truth Social där han framställs som aktiehandlare i Ovala rummet, och har hävdat att han dragit in hundratals miljarder dollar till USA, en kraftig överdrift.

De två övriga vinnarna sedan avtalsdagen är Nippon Steel, som gav staten en golden share med särskild rösträtt men ingen ägarandel, samt magnetbolaget MP Materials.