USA och Kina gör upp om tullarna – Europa riskerar att hamna i kläm

USA och Kina har nu pekat ut vilka varor som kan omfattas av lägre tullar inom ramen för den så kallade ”30-för-30”-modellen.

Listorna omfattar, enligt Euronews, handel värd omkring 30 miljarder dollar per år i vardera riktningen. Men det finns ännu inga besked om hur stora tullsänkningarna blir eller när de ska börja gälla.

Kina har listat 1 619 kategorier av amerikanska varor. USA lista är betydligt kortare och omfattar 77 kategorier av kinesiska produkter. Länderna beskriver upplägget som en ömsesidig tullättnad för varor som inte bedöms vara strategiskt känsliga.

Beskedet bygger vidare på den handelsvapenvila som USA och Kina slöt efter att tullarna mellan länderna hade stigit till över 100 procent på vissa varor. Vapenvilan har nu förlängts till den 10 januari.

Läs också: Läkemedelsjätten: Kunderna får ta smällen om Trumps tullar blir verklighet. Realtid

Amerikanskt griskött kan slå mot europeiska producenter

För europeiska företag blir effekten särskilt tydlig på den kinesiska marknaden.

Kinas lista omfattar bland annat amerikanskt nötkött, griskött, fågel, fisk och skaldjur, ost, smör, spannmål, vin och whisky. Även medicinteknik finns med i urvalet.

ANNONS

Just grisköttet är känsligt för Europa. EU exporterade omkring 1,07 miljoner ton griskött till Kina under 2025, med Spanien, Nederländerna och Danmark som de största leverantörerna.

Samtidigt tar Kina ut antidumpningstullar på mellan 4,9 och 19,8 procent på europeiskt griskött. Om amerikanska producenter får lägre tullar medan de europeiska tullarna ligger kvar, kan prisbilden förändras till USA fördel.

Samma problem kan uppstå för europeiska mejeriföretag. Kina tar ut tullar på 7,4–11,7 procent på vissa europeiska ost- och gräddprodukter. Amerikanska producenter kan därmed få ett bättre utgångsläge om deras tullar sänks.

Läs mer: Företagen fick tillbaka tullmiljarderna – kunderna blir utan. Dagens PS