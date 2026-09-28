USA och Kina förhandlar om ömsesidiga tullsänkningar. För Europa kan det bli både en möjlighet och en utmaning: ökad handel mellan stormakterna kan stärka världsekonomin, men amerikanska och kinesiska företag kan samtidigt få lättare tillgång till varandras marknader – utan att europeiska exportörer får samma tullfördelar.
USA och Kina gör upp om tullarna – Europa riskerar att hamna i kläm
USA och Kina har nu pekat ut vilka varor som kan omfattas av lägre tullar inom ramen för den så kallade ”30-för-30”-modellen.
Listorna omfattar, enligt Euronews, handel värd omkring 30 miljarder dollar per år i vardera riktningen. Men det finns ännu inga besked om hur stora tullsänkningarna blir eller när de ska börja gälla.
Kina har listat 1 619 kategorier av amerikanska varor. USA lista är betydligt kortare och omfattar 77 kategorier av kinesiska produkter. Länderna beskriver upplägget som en ömsesidig tullättnad för varor som inte bedöms vara strategiskt känsliga.
Beskedet bygger vidare på den handelsvapenvila som USA och Kina slöt efter att tullarna mellan länderna hade stigit till över 100 procent på vissa varor. Vapenvilan har nu förlängts till den 10 januari.
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Amerikanskt griskött kan slå mot europeiska producenter
För europeiska företag blir effekten särskilt tydlig på den kinesiska marknaden.
Kinas lista omfattar bland annat amerikanskt nötkött, griskött, fågel, fisk och skaldjur, ost, smör, spannmål, vin och whisky. Även medicinteknik finns med i urvalet.
Just grisköttet är känsligt för Europa. EU exporterade omkring 1,07 miljoner ton griskött till Kina under 2025, med Spanien, Nederländerna och Danmark som de största leverantörerna.
Samtidigt tar Kina ut antidumpningstullar på mellan 4,9 och 19,8 procent på europeiskt griskött. Om amerikanska producenter får lägre tullar medan de europeiska tullarna ligger kvar, kan prisbilden förändras till USA fördel.
Samma problem kan uppstå för europeiska mejeriföretag. Kina tar ut tullar på 7,4–11,7 procent på vissa europeiska ost- och gräddprodukter. Amerikanska producenter kan därmed få ett bättre utgångsläge om deras tullar sänks.
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Konkurrensen kan gå åt andra hållet
USA lista omfattar bland annat kinesiska hushållsprodukter, leksaker, glasvaror, juldekorationer, köksapparater och sportartiklar. Om tullarna på dessa varor sänks får kinesiska producenter lättare att sälja på den amerikanska marknaden.
Det kan i sin tur påverka europeiska företag som säljer liknande produkter i USA.
För Europa handlar frågan därför inte bara om huruvida världshandeln ökar. Den handlar också om vem som får bättre tillgång till vilka marknader.
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Europa kan samtidigt gynnas av minskade handelsspänningar
När USA och Kina minskar handelshindren kan osäkerheten i den globala ekonomin minska. Lägre tullar kan öka handeln, förbättra företagens tillgång till insatsvaror och pressa priser på vissa produkter.
EU-kommissionen har samtidigt pekat ut en svag kinesisk efterfrågan och ett ökat kinesiskt exporttryck som mer långvariga utmaningar för EU:s ekonomi.
En stabilare relation mellan USA och Kina kan därför ge europeiska företag en mer förutsägbar omvärld, även om vissa europeiska exportörer kan få det svårare att konkurrera på enskilda marknader.
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