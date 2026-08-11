Tullarna knäcker Sheins modell – nu varnar bolaget för Europa

I takt med att USA slopat undantaget för lågvärdiga försändelser, de minimis, och höjt tullarna på kinesiska varor har Sheins kostnader skjutit i höjden.

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Tidigare låg tullsatserna på mellan 0 och 62,5 procent – nu ligger de på mellan 10 och 87,5 procent, enligt CNBC.

Sedan maj 2025 har Shein fört över merparten av tullkostnaderna på kunderna genom prishöjningar, något som i sin tur tyngt försäljningen.

Bolagets lönsamhet föll med 39 procent mellan 2024 och 2025, och under första kvartalet 2026 vände resultatet till en förlust på 99 miljoner dollar mot en vinst på 395 miljoner dollar samma kvartal året innan.

Europa näst på tur

USA:s andel av försäljningen sjönk med 14 procent under kvartalet.

Nu befarar Shein att Europa, som stod för omkring 35 procent av intäkterna 2025, kan följa efter, sedan liknande regeländringar trätt i kraft under sommaren.

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Pressen i Europa kommer från flera håll. Frankrike blev först i EU med en särskild lag mot ”ultrafast fashion”, med avgifter på upp till sex euro per plagg som stegvis ska höjas till tio euro senast 2030. Tyskland, Frankrike och Nederländerna har dessutom uppmanat EU-kommissionen att införa gemensamma regler för hela unionen.