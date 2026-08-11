Sheins affärsmodell, byggd på extremt låga priser, pressas allt hårdare av amerikanska tullar. Nu varnar fast fashion-jätten för att samma utveckling kan sprida sig till Europa, bolagets största marknad, just som börsnoteringen i Hongkong närmar sig.
Tullarna knäcker Sheins modell – nu varnar bolaget för Europa
I takt med att USA slopat undantaget för lågvärdiga försändelser, de minimis, och höjt tullarna på kinesiska varor har Sheins kostnader skjutit i höjden.
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Tidigare låg tullsatserna på mellan 0 och 62,5 procent – nu ligger de på mellan 10 och 87,5 procent, enligt CNBC.
Sedan maj 2025 har Shein fört över merparten av tullkostnaderna på kunderna genom prishöjningar, något som i sin tur tyngt försäljningen.
Bolagets lönsamhet föll med 39 procent mellan 2024 och 2025, och under första kvartalet 2026 vände resultatet till en förlust på 99 miljoner dollar mot en vinst på 395 miljoner dollar samma kvartal året innan.
Europa näst på tur
USA:s andel av försäljningen sjönk med 14 procent under kvartalet.
Nu befarar Shein att Europa, som stod för omkring 35 procent av intäkterna 2025, kan följa efter, sedan liknande regeländringar trätt i kraft under sommaren.
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Pressen i Europa kommer från flera håll. Frankrike blev först i EU med en särskild lag mot ”ultrafast fashion”, med avgifter på upp till sex euro per plagg som stegvis ska höjas till tio euro senast 2030. Tyskland, Frankrike och Nederländerna har dessutom uppmanat EU-kommissionen att införa gemensamma regler för hela unionen.
Värderingen har kollapsat
Shein siktar nu på en notering i Hongkong efter misslyckade försök i New York och London, sedan kinesiska myndigheter nyligen gett klartecken.
Bolaget marknadsförs nu till investerare till en värdering under 30 miljarder dollar, ett fall på omkring 70 procent från toppen på över 100 miljarder dollar 2022, rapporterar Financial Times.
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Enligt tidningen har tullarna och slopade skatteundantag i både USA och EU tyngt värderingen, samtidigt som konkurrensen från rivalen Temu hårdnat.
Parallellt granskas Shein också av EU-kommissionen under Digital Services Act. Efter fjolårets skandal med barnliknande sexdockor rullade bolaget ut åldersverifiering i EU och riskerar böter på upp till sex procent av den globala omsättningen.