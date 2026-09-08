Läkemedelsjätten: Kunderna får ta smällen om Trumps tullar blir verklighet

Amerikanska patienter riskerar att få betala priset om Donald Trump inför tullarna på importerade generiska läkemedel som han har hotat med.

Det varnar Richard Saynor, vd för schweiziska läkemedelsbolaget Sandoz.

Trump har meddelat att importerade generiska läkemedel kan beläggas med tullar på 100 procent från 2028, för att därefter kunna höjas till 200 procent året därpå.

”Inget företag kommer göra det”

Syftet är att få läkemedelsbolag att flytta mer av produktionen till USA.

Generiska läkemedel är i dag undantagna från de amerikanska så kallade Section 232-tullarna på läkemedel.

Om de nya tullarna införs kan tillverkarna enligt Sandoz tvingas höja priserna eller sluta leverera vissa läkemedel till den amerikanska marknaden.

”Konsumenter betalar tullen. Inget företag kommer att systematiskt fortsätta att leverera en produkt med en väsentlig förlust. Så du har då antingen valet att höja priset eller att inte leverera produkten”, säger Richard Saynor i en intervju med CNBC.

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Generika står för omkring 90 procent av alla recept i USA, men för en betydligt mindre andel av de totala läkemedelsutgifterna eftersom priserna är lägre.

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