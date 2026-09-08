Om tullarna höjs blir våra produkter dyrare, och kunderna får stå för kostnaden. Det varnar Sandoz-vd:n Richard Saynor för efter Trumps tullhot.
Läkemedelsjätten: Kunderna får ta smällen om Trumps tullar blir verklighet
Amerikanska patienter riskerar att få betala priset om Donald Trump inför tullarna på importerade generiska läkemedel som han har hotat med.
Det varnar Richard Saynor, vd för schweiziska läkemedelsbolaget Sandoz.
Trump har meddelat att importerade generiska läkemedel kan beläggas med tullar på 100 procent från 2028, för att därefter kunna höjas till 200 procent året därpå.
”Inget företag kommer göra det”
Syftet är att få läkemedelsbolag att flytta mer av produktionen till USA.
Generiska läkemedel är i dag undantagna från de amerikanska så kallade Section 232-tullarna på läkemedel.
Om de nya tullarna införs kan tillverkarna enligt Sandoz tvingas höja priserna eller sluta leverera vissa läkemedel till den amerikanska marknaden.
”Konsumenter betalar tullen. Inget företag kommer att systematiskt fortsätta att leverera en produkt med en väsentlig förlust. Så du har då antingen valet att höja priset eller att inte leverera produkten”, säger Richard Saynor i en intervju med CNBC.
Generika står för omkring 90 procent av alla recept i USA, men för en betydligt mindre andel av de totala läkemedelsutgifterna eftersom priserna är lägre.
Läs mer: Fler friska år är nästa megatrend – här är aktierna du kan äga. Dagens PS
Satsar på fördubblad omsättning
Samtidigt produceras en stor del av de aktiva läkemedelssubstanserna utanför USA.
Sandoz, en av världens största tillverkare av generiska läkemedel och biosimilarer, får omkring en fjärdedel av sina intäkter från Nordamerika.
Varningen kommer samtidigt som Sandoz presenterar en offensiv tillväxtplan.
Bolaget räknar med en omfattande våg av patentutgångar för etablerade läkemedel under de kommande åren, vilket öppnar marknaden för billigare generiska alternativ och biosimilarer.
Sandoz siktar på att mer än fördubbla nettoomsättningen till 2035 och höja den underliggande rörelsemarginalen till över 30 procent.
Läs mer: Företagen fick tillbaka tullmiljarderna – kunderna blir utan. Dagens PS
Har fått godkännande i Brasilien
Inom biosimilarer vill bolaget öka antalet produkter från dagens 13 till fler än 100 fram till 2040.
Ett viktigt tillväxtområde är immunologi och cancerbehandlingar, men även diabetes- och viktminskningsläkemedel kan bli betydande.
Sandoz har redan fått godkännande i Brasilien för generiskt semaglutid, den aktiva substansen i Novo Nordisks Ozempic och Wegovy. Bolaget väntar även på ett kanadensiskt godkännande.
USA och Europa väntas dock behålla patentskyddet för semaglutid till början av nästa decennium.
Sandoz blev ett självständigt bolag 2023 när Novartis knoppade av verksamheten för generika och biosimilarer.
Läs mer: Bläckfisk blir vanligare i brittiska vatten – äter upp fiskarnas fångst. Dagens PS