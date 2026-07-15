EU-kommissionen har överlämnat en lista till Washington med hundratals produkter som Bryssel vill ska undantas från de 15-procentiga amerikanska tullarna.
EU utmanar USA – det här ska undantas från tullar
Listan omfattar ikoniska europeiska produkter som roquefortost, olivolja, vin, sprit och öl, pasta, men också medicinteknisk utrustning, elektrisk utrustning och maskiner.
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EU:s handelstjänsteman Matthias Jørgensen uppgav för ledamöter i Europaparlamentet på tisdagen att listan motsvarar export till ett värde av omkring 150 miljarder euro.
Urvalet har enligt Jørgensen gjorts utifrån två kriterier: att produkterna antingen är ”ekonomiskt betydelsefulla” för EU eller har begränsad inhemsk tillgänglighet i USA – det vill säga varor som amerikanska producenter har svårt att ersätta.
Bakgrunden är Turnberry-avtalet
Tullarna härrör från det handelsavtal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA:s president Donald Trump enades om i Turnberry i Skottland i juli 2025.
Enligt avtalet accepterade EU amerikanska tullar på 15 procent på europeisk export, samtidigt som unionen tog bort sina egna tullar på amerikanska industrivaror.
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Förhandlingar om undantag utlovades redan i ett gemensamt uttalande i augusti 2025, men enligt Euronews vägrade USA att inleda samtal innan EU faktiskt sänkt sina egna tullar.
Sedan EU-lagstiftarna enades i maj och tullarna avskaffades den 1 juli hoppas kommissionen nu kunna få igenom undantagen. I det gemensamma uttalandet skrev parterna att man skulle ”överväga” att tillämpa de tullnivåer som gällde före 2025, i genomsnitt omkring 3,3 procent, för produkter som är viktiga för respektive ekonomi.
Frankrike, Italien och Spanien har drivit särskilt hårt på för lägre tullar på vin.
Stål och aluminium blir svårare
EU vill också inleda diskussioner om stål och aluminium, som fortfarande omfattas av amerikanska tullar på 50 procent. Jørgensen räknar med att de samtalen blir svåra och pekade på att USA hänvisar till nationella säkerhetsskäl och vill skydda den egna produktionen.
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Han varnade samtidigt för att handelsrelationen förblir volatil, inte minst med tanke på Trumps hot mot EU-länder som inför digitalskatter på amerikanska teknikjättar.
Samtidigt går handeln över Atlanten på rekordnivåer. Som Realtid tidigare rapporterat steg varuhandeln mellan EU och USA till 875 miljarder euro i fjol, med en ökning av EU:s varuexport på 7,7 procent till 580 miljarder euro.
Alla sektorer har dock inte hängt med: EU:s export av bilar och bildelar till USA föll med 20,4 procent under 2025, en nedgång som slog särskilt hårt mot den redan pressade tyska bilindustrin.