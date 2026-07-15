EU utmanar USA – det här ska undantas från tullar

Listan omfattar ikoniska europeiska produkter som roquefortost, olivolja, vin, sprit och öl, pasta, men också medicinteknisk utrustning, elektrisk utrustning och maskiner.

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EU:s handelstjänsteman Matthias Jørgensen uppgav för ledamöter i Europaparlamentet på tisdagen att listan motsvarar export till ett värde av omkring 150 miljarder euro.

Urvalet har enligt Jørgensen gjorts utifrån två kriterier: att produkterna antingen är ”ekonomiskt betydelsefulla” för EU eller har begränsad inhemsk tillgänglighet i USA – det vill säga varor som amerikanska producenter har svårt att ersätta.

Bakgrunden är Turnberry-avtalet

Tullarna härrör från det handelsavtal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA:s president Donald Trump enades om i Turnberry i Skottland i juli 2025.

Enligt avtalet accepterade EU amerikanska tullar på 15 procent på europeisk export, samtidigt som unionen tog bort sina egna tullar på amerikanska industrivaror.

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Förhandlingar om undantag utlovades redan i ett gemensamt uttalande i augusti 2025, men enligt Euronews vägrade USA att inleda samtal innan EU faktiskt sänkt sina egna tullar.

Sedan EU-lagstiftarna enades i maj och tullarna avskaffades den 1 juli hoppas kommissionen nu kunna få igenom undantagen. I det gemensamma uttalandet skrev parterna att man skulle ”överväga” att tillämpa de tullnivåer som gällde före 2025, i genomsnitt omkring 3,3 procent, för produkter som är viktiga för respektive ekonomi.

Frankrike, Italien och Spanien har drivit särskilt hårt på för lägre tullar på vin.