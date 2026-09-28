Fler vill leva hälsosamt och längre – hälsoboomen bakom Ouras väg till börsen

Företag som Tempus AI och Hinge Health har redan tagit steget till börsen. Nu står finska Oura på tur. Bolaget tillverkar smarta ringar och bygger sin tjänst kring hälsodata, siktar på en värdering på omkring 15,6 miljarder dollar.

Oura planerar att sälja 50 miljoner aktier tillsammans med befintliga aktieägare. Priset väntas landa på mellan 40 och 44 dollar per aktie, vilket skulle ge bolaget en värdering på omkring 15,6 miljarder dollar. Totalt kan erbjudandet uppgå till 2,2 miljarder dollar, enligt Reuters rapportering.

Realtid har tidigare skrivit om Ouras resa från Finland till Wall Street, där bolagets kraftiga omsättningstillväxt och växande medlemsintäkter stod i fokus.

Från medicinsk data till vardagshälsa

Tempus AI gick till Nasdaq i juni 2024. Bolaget använder AI för att analysera medicinsk och genetisk data och säljer bland annat diagnostiska tester inom cancer, neuropsykiatri, radiologi och kardiologi.

Tempus sålde 11,1 miljoner aktier för 37 dollar styck och tog in omkring 411 miljoner dollar. Vid börsintroduktionen värderades bolaget till omkring 6,1 miljarder dollar. När handeln inleddes steg aktien och marknadsvärdet nådde omkring 6,6 miljarder dollar.

Ett år senare följde Hinge Health efter. Bolaget erbjuder digital vård för bland annat muskel- och ledproblem. Tjänsten kombinerar digital träning med kontakt med fysioterapeuter, läkare och hälsocoacher.

Hinge Health noterades på New York-börsen i maj 2025. Introduktionskursen sattes till 32 dollar per aktie och bolaget och befintliga ägare erbjöd sammanlagt 13,7 miljoner aktier. Reuters uppskattade värderingen till upp till 2,6 miljarder dollar inför noteringen.

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Oura har i likhet med Tempus AI och Hinge Health fokuserat på hälsomarknaden. Skillnaden är att Oura säljer sin produkt till människor som vill optimera sin hälsa genom att få data vid användning av produkten.



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