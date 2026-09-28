Allt fler människor vill förstå och förbättra sin egen hälsa. Smarta ringar, klockor och andra uppkopplade produkter kan i dag samla in stora mängder information om kroppen – från sömn och puls till temperatur, stress och återhämtning. Nu syns det växande intresset också på börsen.
Fler vill leva hälsosamt och längre – hälsoboomen bakom Ouras väg till börsen
Företag som Tempus AI och Hinge Health har redan tagit steget till börsen. Nu står finska Oura på tur. Bolaget tillverkar smarta ringar och bygger sin tjänst kring hälsodata, siktar på en värdering på omkring 15,6 miljarder dollar.
Oura planerar att sälja 50 miljoner aktier tillsammans med befintliga aktieägare. Priset väntas landa på mellan 40 och 44 dollar per aktie, vilket skulle ge bolaget en värdering på omkring 15,6 miljarder dollar. Totalt kan erbjudandet uppgå till 2,2 miljarder dollar, enligt Reuters rapportering.
Realtid har tidigare skrivit om Ouras resa från Finland till Wall Street, där bolagets kraftiga omsättningstillväxt och växande medlemsintäkter stod i fokus.
Från medicinsk data till vardagshälsa
Tempus AI gick till Nasdaq i juni 2024. Bolaget använder AI för att analysera medicinsk och genetisk data och säljer bland annat diagnostiska tester inom cancer, neuropsykiatri, radiologi och kardiologi.
Tempus sålde 11,1 miljoner aktier för 37 dollar styck och tog in omkring 411 miljoner dollar. Vid börsintroduktionen värderades bolaget till omkring 6,1 miljarder dollar. När handeln inleddes steg aktien och marknadsvärdet nådde omkring 6,6 miljarder dollar.
Ett år senare följde Hinge Health efter. Bolaget erbjuder digital vård för bland annat muskel- och ledproblem. Tjänsten kombinerar digital träning med kontakt med fysioterapeuter, läkare och hälsocoacher.
Hinge Health noterades på New York-börsen i maj 2025. Introduktionskursen sattes till 32 dollar per aktie och bolaget och befintliga ägare erbjöd sammanlagt 13,7 miljoner aktier. Reuters uppskattade värderingen till upp till 2,6 miljarder dollar inför noteringen.
Oura har i likhet med Tempus AI och Hinge Health fokuserat på hälsomarknaden. Skillnaden är att Oura säljer sin produkt till människor som vill optimera sin hälsa genom att få data vid användning av produkten.
Ringen mäter bland annat sömn, puls, kroppstemperatur, aktivitet och stress. Via en app kan användaren följa sin hälsa och få olika insikter och rekommendationer.
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Hälsa har blivit en konsumtionsfråga
Företagen kan tacka det växande intresset för hälsa och välmående för den gynnsamma utvecklingen. Människor lägger allt större vikt vid sömn, träning, kost, stress och hur de mår i vardagen. Det har i sin tur skapat en stor marknad för produkter och tjänster som hjälper konsumenter att följa och förbättra sin hälsa.
Den globala wellness-ekonomin nådde 6,8 biljoner dollar under 2024, enligt Global Wellness Institute. Det är mer än en fördubbling sedan 2013 och en ökning på 7,9 procent från året före.
Institutet räknar dessutom med att marknaden ska växa med i genomsnitt 7,6 procent per år fram till 2029, då den väntas vara värd omkring 9,8 biljoner dollar.
Utvecklingen drivs enligt institutet bland annat av en åldrande befolkning, fler kroniska sjukdomar och ett ökat fokus på förebyggande hälsa och ett längre liv. Hälsa har därmed blivit något som människor betalar för att behålla och gärna arbetar aktivt med i vardagen.
McKinsey ser samma utveckling i en undersökning av drygt 9 000 konsumenter i USA, Storbritannien, Tyskland och Kina. Särskilt yngre konsumenter lägger mer pengar på produkter och tjänster kopplade till hälsa och välmående.
Från hälsotrend till börsaffär
Hälsomarknaden är samtidigt långt ifrån riskfri. Babylon Health, som kombinerade digital vård och AI, värderades till omkring 4,2 miljarder dollar när bolaget gick till börsen 2021.
Två år senare hade aktien i praktiken blivit värdelös. Babylon Healthcare Inc. och Babylon Inc. lämnade därefter in en Chapter 7-konkursansökan i augusti 2023. Även Pear Therapeutics, som utvecklade digitala behandlingar, ansökte om Chapter 11 i april 2023.
Oura rör sig mot börsen efter att ha vuxit snabbt. Omsättningen steg med 74 procent till 1,21 miljarder dollar under årets första nio månader, samtidigt som nettovinsten ökade till 60,8 miljoner dollar.
Även medlemsintäkterna fortsätter att växa och ger bolaget återkommande intäkter från kunderna. Nu återstår att se vad som händer vid en börsnotering.
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