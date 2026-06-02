Upphandling stoppas för miljon sparare – FTN slår tillbaka

Indecap stoppade i april Fondtorgnämndens (FTN) upphandling av globala aktiefonder. Bolaget ansåg att nämnden hade gjort flera fel i processen och att vissa fonder inte följde kraven.



De ifrågasatte också vilket regelverk FTN använt, hur anbud hade signerats och hur fondkategorierna hade definierats. Indecap menade dessutom att FTN inte behandlade anbudsgivarna lika.



Överprövningen satte hela processen på paus och stoppade den planerade omfördelningen av kapitalet.

Indecap var aldrig nära ett avtal

I sitt nya yttrande till Förvaltningsrätten bemöter FTN kritiken i skarpa ordalag. Nämnden skriver att Indecaps fond fick så låga poäng att bolaget aldrig var nära att få ett avtal.



Därför anser FTN att Indecap inte kan ha lidit skada – en avgörande punkt i en överprövning.



Enligt FTN har alla anbud bedömts enligt samma modell och att nämnden inte kan tolka otydliga svar till en anbudsgivares fördel.



Ifrågasätter Indecaps motiv

Den skarpaste delen av yttrandet handlar om Indecaps drivkrafter. FTN lyfter att 96,27 procent av kapitalet i Indecaps fond kommer från premiepensionssparare och att fonden ger bolaget intäkter på drygt 10,3 miljoner kronor i månaden.



FTN skriver att det ”ligger nära till hands att anta” att syftet med överprövningen är att fördröja upphandlingen och därmed senarelägga utbytet av befintliga globala fonder.

Striden om överavkastningskravet

En central del av Indecaps kritik gäller kravet på att fonderna ska ha ett uttalat mål om att slå sitt jämförelseindex. Indecap menar att flera konkurrenter inte uppfyller detta eftersom det inte står i deras prospekt.



FTN håller inte med. Nämnden skriver att kravet kan framgå av anbudet och inte måste stå i de legala dokumenten. FTN hänvisar till intervjuer och data som ska visa att fonderna följer mandatet i praktiken.

Nästa steg

Förvaltningsrätten ska nu avgöra om upphandlingen kan fortsätta eller om hela eller delar av processen måste göras om.

