Putin samlar näringslivet – men saknar svar för ekonomin

Konferensen, St. Petersburg International Economic Forum, kommer att pågå mellan den 3–6 juni. Och det är en sargad ekonomi som ska diskuteras, skriver Reuters.

Den ryska ekonomin, värd omkring 3 000 miljarder dollar och starkt råvaruberoende, bromsade in till runt 1 procents tillväxt i fjol, från 4,9 procent 2024, och krympte med 0,2 procent under första kvartalet i år. Officiellt skylls inbromsningen på höga räntor, västsanktioner och en stark rubel.

Missa inte: Källor: Gripen-affären med Kanada kan redan vara klar. Realtid

Prognosen för helåret ligger nu på blygsamma 0,4 procents tillväxt.

Samtidigt slår ukrainska drönarattacker mot raffinaderier, gödselfabriker och hamnar hårt mot ekonomin. Enligt Reuters har en fjärdedel av landets raffineringskapacitet påverkats, vilket riskerar att skapa bränslebrist under sommarens högsäsong.

Näringslivet vill se ett fredsavtal

Putin har uppmanat sina tjänstemän att hitta vägar tillbaka till tillväxt, men företrädare för näringslivet menar att det säkraste sättet vore att avsluta kriget.

Fredssamtalen, som inleddes i februari förra året, ligger enligt Kreml på is medan USA är upptaget med kriget i Mellanöstern. Därmed pausas även potentiella amerikanska investeringar och eventuella sanktionslättnader.

ANNONS

Läs även: Därför vill Ryssland ta Gotland. Dagens PS

Flera ekonomer som Reuters talat med är skeptiska till de tillväxtåtgärder som väntas diskuteras på forumet. Oleg Vyugin, tidigare vice centralbankschef, konstaterar att tvåsiffriga styrräntor, skattehöjningar och fallande investeringar gör tillväxt svår att uppnå.

Mikhail Matovnikov, chef för Sberbanks analyscentrum, menar att ekonomin behöver en yttre knuff som varken statsbudgeten eller banksystemet kan ge.