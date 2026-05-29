Pensionsjätten Alectas vd Peder Hasslev går i pension i höst. Avgången sker mitt under en period präglad av svag avkastning, en miljardsanktion från Finansinspektionen och en omstridd fastighetsaffär som binder svenska pensionspengar i decennier framöver.
Alectas vd avgår – lämnar haltande pensionsjätten
Peder Hasslev har meddelat styrelsen sin avsikt att lämna posten.
”Det har varit tre intensiva och utmanande år”, säger han i ett pressmeddelande och beskriver avgången som ett bra tillfälle att lämna över till någon ny.
Hasslev tillträdde den 1 september 2023. Styrelseordförande Magnus Hall framhåller enligt TT att Hasslev tillsammans med organisationen tagit fram ett stort antal förbättringsåtgärder, och att rekryteringen av en efterträdare, internt eller externt, nu har inletts i samarbete med ett externt rekryteringsföretag.
Haltande avkastning
Bilden av en ordnad och frivillig sorti är dock inte entydig. Affärsvärlden rapporterar att Hasslev enligt uppgift fått mycket svaga betyg från kapitalförvaltningen i interna medarbetarundersökningar, och att avkastningen fortsatt att halta under hans tid.
Under första kvartalet backade pensionsportföljen Alecta Optimal med 60 procent aktier 3,0 procent, vilket gjorde den till en av de stora förlorarna enligt Svensk Försäkrings sammanställning.
Den rullande femårsavkastningen har samtidigt fallit från 8,7 till 5,3 procent i årstakt på bara ett år, skriver Affärsvärlden, som också konstaterar att bolaget missat sitt mål om att vara topp två inom tjänstepensionen ITP.
Heimstadenaffären en black om foten
I centrum står alltjämt investeringen i norska Heimstaden Bostad.
Alecta har investerat omkring 50 miljarder kronor i fastighetsimperiet, pengar som till stor del är inlåsta fram till 2047, då det nuvarande aktieägaravtalet med Ivar Tollefsens bolag löper ut.
I en kommentar till Realtid medgav Hasslev att avtalet är obalanserat till Alectas nackdel och att investeringarna före 2023 inte borde ha gjorts på det sättet.
Finansinspektionen utfärdade i mars en varning och en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor, den högsta som delats ut till ett tjänstepensionsbolag.
Frågan om Alecta kan behålla sin roll som ickevalsalternativ inom ITP ligger nu hos ITP-nämnden.