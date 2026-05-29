Alectas vd avgår – lämnar haltande pensionsjätten

Peder Hasslev har meddelat styrelsen sin avsikt att lämna posten.

”Det har varit tre intensiva och utmanande år”, säger han i ett pressmeddelande och beskriver avgången som ett bra tillfälle att lämna över till någon ny.

Hasslev tillträdde den 1 september 2023. Styrelseordförande Magnus Hall framhåller enligt TT att Hasslev tillsammans med organisationen tagit fram ett stort antal förbättringsåtgärder, och att rekryteringen av en efterträdare, internt eller externt, nu har inletts i samarbete med ett externt rekryteringsföretag.

Haltande avkastning

Bilden av en ordnad och frivillig sorti är dock inte entydig. Affärsvärlden rapporterar att Hasslev enligt uppgift fått mycket svaga betyg från kapitalförvaltningen i interna medarbetarundersökningar, och att avkastningen fortsatt att halta under hans tid.

Under första kvartalet backade pensionsportföljen Alecta Optimal med 60 procent aktier 3,0 procent, vilket gjorde den till en av de stora förlorarna enligt Svensk Försäkrings sammanställning.

Den rullande femårsavkastningen har samtidigt fallit från 8,7 till 5,3 procent i årstakt på bara ett år, skriver Affärsvärlden, som också konstaterar att bolaget missat sitt mål om att vara topp två inom tjänstepensionen ITP.