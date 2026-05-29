Marknaden köper Musks framtidslöften – men fallet kan bli hårt

SpaceX har blivit ett AI-case

Enligt Ahti handlar den höga värderingen av SpaceX inte längre enbart om raketer och satelliter.

Han beskriver det som att Musk gradvis knyter ihop sina bolag till ett större teknologiskt ekosystem där resurser och strategi samordnas kring AI.

”Jag tror inte att Musk ser sina bolag som helt separata verksamheter. De är verktyg för större mål,” säger han.

Ahti pekar på att Musks AI-bolag xAI fortfarande befinner sig i en mycket kostsam expansionsfas, där enorma investeringar i datacenter och chip krävs innan affären blir lönsam.

Samtidigt menar han att investerare är villiga att acceptera stora förluster så länge de tror på den långsiktiga potentialen.

”Teknikvärderingar handlar väldigt lite om nuet och väldigt mycket om framtiden.”

Läs också: Musk kan göra sin kompis biljonär i rekordnoteringen – Realtid

ANNONS

Musks trovärdighet driver värderingen

”En viktig del av SpaceX-värderingen handlar också om Elon Musk själv”, enligt Ahti.

Han beskriver hur Musk genom Tesla och SpaceX byggt upp ett rykte som en entreprenör som gång på gång lyckats kommersialisera idéer som tidigare betraktats som orealistiska.

”Det är en del av förklaringen. Musk har en historik av att lova mycket, ibland för mycket, men också av att leverera på sådant många trodde var omöjligt.”

Det gör att investerare i hög grad värderar SpaceX utifrån vad bolaget skulle kunna bli snarare än vad det är i dag.

”Tesla handlas ofta mer på marknadens tro på Musks framtidsvision än på bolagets nuvarande siffror. SpaceX kan utvecklas på liknande sätt.”

Läs också: Det lilla bolaget rusar på börsen – tack vare Elon Musk – Realtid

AI-febern driver hela sektorn

ANNONS

Ahti beskriver dagens AI-marknad som en modern guldrush där kapital strömmar till allt från halvledarbolag till AI-labb och datacenter.

Samtidigt menar han att marknaden fortfarande präglas av stor osäkerhet.

”Många investerare försöker fortfarande förstå vilka delar av AI-ekonomin som faktiskt kommer bli mest lönsamma.”

Han lyfter särskilt fram chipbolag som en tidig vinnare i AI-boomen eftersom efterfrågan på beräkningskraft ökat kraftigt.

Men enligt Ahti är den större frågan fortfarande öppen: vilka bolag kommer på sikt kunna omvandla AI-investeringarna till stabila vinster?

”Det är det marknaden försöker prisa in redan nu.”

Missa inte: Elon Musk överger solkraft på jorden – fokus i rymden – Dagens PS





.