900 000 pensionssparare drabbas när upphandling stoppas

Bolagets överprövning har redan fått stora konsekvenser. Den planerade omfördelningen av omkring 127 miljarder kronor har stoppats och berör uppemot 900 000 pensionssparare. Det är ett av de största ingreppen i PPM-systemet hittills.

Realtid har varit i kontakt med Indecap, som i ett skriftligt svar pekar på flera påstådda brister i upphandlingen.

Kritik mot hur anbuden bedömts

Indecap riktar kritik mot hur Fondtorgsnämnden har bedömt anbud i upphandlingen och menar att kraven inte tillämpas konsekvent.

Bolaget uppger att vissa godkända anbud inte uppfyller centrala krav:

”Vissa antagna anbud uppfyller inte det obligatoriska kravet på investeringsmål, det vill säga krav på överavkastning relativt jämförelseindex,” skriver de.

Indecap pekar också på formella brister i obligatoriska formkrav, som till exempel korrekt undertecknade anbud.

De ifrågasätter också hur Fondtorgsnämnden hanterat anbud juridiskt och administrativt:

”Vi har även lyft frågor kopplade till vilken juridisk part som faktiskt lämnat anbud och tilldelats avtal, samt hur kompletteringar har tillåtits i processen.”

