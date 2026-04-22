Indecap skärper kritiken mot PPM-upphandlingen och säger att brister kan påverka spararnas avkastning.
900 000 pensionssparare drabbas när upphandling stoppas
Bolagets överprövning har redan fått stora konsekvenser. Den planerade omfördelningen av omkring 127 miljarder kronor har stoppats och berör uppemot 900 000 pensionssparare. Det är ett av de största ingreppen i PPM-systemet hittills.
Realtid har varit i kontakt med Indecap, som i ett skriftligt svar pekar på flera påstådda brister i upphandlingen.
Kritik mot hur anbuden bedömts
Indecap riktar kritik mot hur Fondtorgsnämnden har bedömt anbud i upphandlingen och menar att kraven inte tillämpas konsekvent.
Bolaget uppger att vissa godkända anbud inte uppfyller centrala krav:
”Vissa antagna anbud uppfyller inte det obligatoriska kravet på investeringsmål, det vill säga krav på överavkastning relativt jämförelseindex,” skriver de.
Indecap pekar också på formella brister i obligatoriska formkrav, som till exempel korrekt undertecknade anbud.
De ifrågasätter också hur Fondtorgsnämnden hanterat anbud juridiskt och administrativt:
”Vi har även lyft frågor kopplade till vilken juridisk part som faktiskt lämnat anbud och tilldelats avtal, samt hur kompletteringar har tillåtits i processen.”
Varnar för förändrat fondutbud
Indecap varnar för att upphandlingen kan få påverka fondutbudet.
Bolaget menar att förändringar i fondurvalet minskar variationen i risk och placeringsinriktning, vilket gör det svårare för sparare att anpassa sina val.
Därtill menar Indecap att stora kapitalflöden kan komma att koncentreras till färre aktörer, vilket kan påverka både konkurrens och avkastning.
Fondtorgsnämnden avfärdar kritiken
Fondtorgsnämnden säger att den följer regelverket och att den förväntar sig att Indecap har juridisk grund för sin överprövning.
Myndigheten har samtidigt uttryckt oro för att processen kan fördröja genomförandet av upphandlingen.
Indecap avvisar den bilden.
”Möjligheten att överpröva är en central del av upphandlingssystemet och en förutsättning för rättssäkerhet”, skriver bolaget.
En konflikt om systemets grundprinciper
Indecap uppger att bolaget tidigare följt upphandlingar utan att agera, men att den aktuella upphandlingen gjorde att man valde att överpröva.
”I den här upphandlingen, som är den största hittills, bedömde vi att det inte längre var rimligt att avvakta.”
Bolaget menar att frågan nu måste prövas rättsligt eftersom den rör systemets grundprinciper.
Frågan avgörs i domstol
Förvaltningsrätten ska nu avgöra om upphandlingen står fast eller måste göras om. Beslutet kan få stor betydelse för hur pensionsspararnas kapital förvaltas framöver.
Indecap uppger samtidigt att bolaget kan dra tillbaka sin överprövning om de påtalade bristerna åtgärdas.
