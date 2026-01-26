Det svenska pensionssystemet går med stora överskott och dagens pensionärer har aldrig haft det bättre. Men bakom de starka siffrorna växer ett demografiskt hot som kan göra framtidens pensioner för låga att leva på.
Demografisk bomb hotar framtidens pensioner
Pensionssystemets buffert har nått nära 1 900 miljarder kronor och de disponibla inkomsterna för pensionärer har ökat med 70 procent på 20 år.
Men samtidigt faller födelsetalen i Sverige till rekordlåga nivåer.
På bara några år har antalet barn per kvinna sjunkit till 1,43 den lägsta nivån sedan 1751. Om trenden fortsätter blir varje generation omkring 30 procent mindre än den förra.
Hotet mot framtidens pension – kan bli svårt att leva på
Pensionssystemet går med miljarder i överskott. Men bakom rekordvinsterna döljer sig ett hot som kan göra framtidens pension för låg för att leva på.
Europeisk välfärdskris
Problemen är inte unika för Sverige. Enligt en genomgång i Financial Times ökar andelen äldre kraftigt i nästan alla större europeiska ekonomier samtidigt som födelsetalen faller och tillväxten förblir låg.
I Italien uppgår pensionskostnaderna till drygt 15 procent av BNP, medan Frankrike och Grekland ligger strax över 14 procent.
Läs även: Pensionssparandet dödförklaras – och pensionen blev bättre än väntat. Dagens PS
Enligt European Commission går nära hälften av EU:s samlade sociala utgifter till ålders- och efterlevandepensioner.
Allt färre ska försörja allt fler
Till 2050 väntas det finnas en pensionär per två arbetande i OECD-länder, jämfört med en på tre i dag, skriver EFN. Det är där problemen uppstår.
”I ett värsta scenario, med en summerad fertilitet på 0,72, behöver varje förvärvsarbetande försörja 1,6 personer utöver sig själv, jämfört med dagens 0,77 personer”, säger Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och regeringens utredare om det minskande barnafödandet, till EFN.
Missa inte: Svenskarna som får nästan 70 000 i pension varje månad. Realtid
Detta hotar kärnan i pensionssystemet. Dagens överskott bygger på att framtidens arbetskraft ska vara tillräckligt stor för att betala in avgifter.
”Risken är att vi delar ut pengar som egentligen inte finns”, varnar Lisa Laun, professor i nationalekonomi och forskare vid IFAU till EFN.
Politisk strid om reformer
Den växande bufferten i Sverige har lett till en intensiv politisk debatt om att införa en så kallad ”gas i systemet” en möjligheten att höja pensionerna under särskilt goda år.
Läs även: Experterna: Så mycket behöver du egentligen spara till pensionen. Dagens PS
Men förslaget har mött omfattande kritik från bland andra Finanspolitiska rådet och framstående ekonomer.
”Det är förstås trevligt att kunna höja pensionerna, men det finns en del risker. En är att unga generationer drabbas om systemet töms på sitt överskott under goda år och ger lägre pensioner när ekonomin försämras”, säger Lisa Laun till EFN.
I Frankrike illustrerar president Emmanuel Macrons försök att höja pensionsåldern från 62 till 64 år de politiska svårigheterna med att ändra pensions. Reformen mötte hårda protester och har senare delvis rullats tillbaka av inrikespolitiska skäl.
Risk för fattigdom
Själva pensionssystemet är konstruerat för att överleva demografiska chocker genom automatiska justeringar. Men köpkraften i pensionerna kan bli problematisk.
Missa inte: Pensionärer lurades plantera träd – direktörerna levde lyxliv. Realtid
För personer födda efter 2015 väntas riktåldern för pension bli 71 år. Den som går tidigare får kraftigt lägre utbetalningar.
Risken på sikt är att framtidens pensionärer blir allt fattigare.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
