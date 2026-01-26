Demografisk bomb hotar framtidens pensioner

Pensionssystemets buffert har nått nära 1 900 miljarder kronor och de disponibla inkomsterna för pensionärer har ökat med 70 procent på 20 år.

Men samtidigt faller födelsetalen i Sverige till rekordlåga nivåer.

På bara några år har antalet barn per kvinna sjunkit till 1,43 den lägsta nivån sedan 1751. Om trenden fortsätter blir varje generation omkring 30 procent mindre än den förra.

Europeisk välfärdskris

Problemen är inte unika för Sverige. Enligt en genomgång i Financial Times ökar andelen äldre kraftigt i nästan alla större europeiska ekonomier samtidigt som födelsetalen faller och tillväxten förblir låg.

I Italien uppgår pensionskostnaderna till drygt 15 procent av BNP, medan Frankrike och Grekland ligger strax över 14 procent.

Enligt European Commission går nära hälften av EU:s samlade sociala utgifter till ålders- och efterlevandepensioner.