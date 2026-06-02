Enligt uppgifter till La Presse är beslutet i praktiken redan fattat. Kanada väntas köpa Gripen-stridsflygplan från svenska Saab.
Källor: Gripen-affären med Kanada kan redan vara klar
Det skulle bli en kraftfull symbol för premiärminister Mark Carneys ambition att minska landets beroende av USA.
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Bakom kulisserna lutar det åt att Carney-regeringen skär ned den planerade ordern på 88 F-35-plan från amerikanska Lockheed Martin och i stället delar beställningen i två: omkring 30 F-35 och cirka 60 Gripen, rapporterar La Presse med hänvisning till källor.
Ska välja rätt tidpunkt
En sådan uppdelning skulle kunna skapa runt 9 000 arbetstillfällen i Kanada och dessutom omfatta plan avsedda för Ukrainas flygvapen.
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Det som återstår är enligt tidningen främst att avgöra rätt tidpunkt för ett tillkännagivande, ett besked som kan dröja till efter mellanårsvalet i USA.
Började med ett spaningsplan
Signalen kommer i kölvattnet av att Kanada valt Saabs spaningsflygplan GlobalEye. Carney bekräftade under försvarsmässan CANSEC i Ottawa att regeringen inleder formella förhandlingar med Saab, där bolaget pekas ut som ”föredragen leverantör”.
Därmed valdes de amerikanska konkurrenterna bort: Boeing med sitt E-7 Wedgetail och, enligt uppgifter, även L3Harris med Aeris-plattformen.
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När premiärministern efter beskedet fick frågan om detta var förspelet till ett Gripen-köp var han fåordig och sade enbart att ett besked kommer ”i tid och plats”.
Ska bli ett nav för Saab
Ottawa planerar att lägga mer än fem miljarder på sex GlobalEye-plan, men ambitionen sträcker sig längre. Regeringen vill göra Kanada till ett nav för Saabs ”luftradar” genom att bygga ett fyrtiotal plan på kanadensisk mark för export till Nato-länder, ett program som ensamt kan ge över 3 000 jobb.
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Hela affären bedöms kunna uppgå till runt 50 miljarder kronor, enligt bedömare på Nordnet.
Känsligt läge
Beslutet är samtidigt känsligt. Pentagon har uppmanat Ottawa att snabbt slutföra F-35-avtalet, medan Norad-chefen general Gregory Guillot tidigare framhållit att stridsflygplan som F-35 inte är oumbärliga för försvaret av Nordamerika,.
Vägen hit har dock inte varit spikrak.
Som Realtid tidigare rapporterat gav en läckt kanadensisk utvärdering från 2021 F-35 hela 95 procent av maxpoängen mot Gripen E:s 33 procent, en rapport som dock ifrågasatts av experter som menar att den är inaktuell. Även det brittisk-italiensk-japanska samarbetet GCAP har setts som ett hot mot Saabs chanser.
För Saab vore en Gripen-order högst välkommen efter att bolaget på senare tid valts bort i flera stora upphandlingar, bland annat den svenska fregattaffären med Frankrike.