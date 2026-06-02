Källor: Gripen-affären med Kanada kan redan vara klar

Började med ett spaningsplan

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Signalen kommer i kölvattnet av att Kanada valt Saabs spaningsflygplan GlobalEye. Carney bekräftade under försvarsmässan CANSEC i Ottawa att regeringen inleder formella förhandlingar med Saab, där bolaget pekas ut som ”föredragen leverantör”.

Därmed valdes de amerikanska konkurrenterna bort: Boeing med sitt E-7 Wedgetail och, enligt uppgifter, även L3Harris med Aeris-plattformen.

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När premiärministern efter beskedet fick frågan om detta var förspelet till ett Gripen-köp var han fåordig och sade enbart att ett besked kommer ”i tid och plats”.

Ska bli ett nav för Saab

Ottawa planerar att lägga mer än fem miljarder på sex GlobalEye-plan, men ambitionen sträcker sig längre. Regeringen vill göra Kanada till ett nav för Saabs ”luftradar” genom att bygga ett fyrtiotal plan på kanadensisk mark för export till Nato-länder, ett program som ensamt kan ge över 3 000 jobb.

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Hela affären bedöms kunna uppgå till runt 50 miljarder kronor, enligt bedömare på Nordnet.

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Känsligt läge

Beslutet är samtidigt känsligt. Pentagon har uppmanat Ottawa att snabbt slutföra F-35-avtalet, medan Norad-chefen general Gregory Guillot tidigare framhållit att stridsflygplan som F-35 inte är oumbärliga för försvaret av Nordamerika,.

Vägen hit har dock inte varit spikrak.

Som Realtid tidigare rapporterat gav en läckt kanadensisk utvärdering från 2021 F-35 hela 95 procent av maxpoängen mot Gripen E:s 33 procent, en rapport som dock ifrågasatts av experter som menar att den är inaktuell. Även det brittisk-italiensk-japanska samarbetet GCAP har setts som ett hot mot Saabs chanser.

För Saab vore en Gripen-order högst välkommen efter att bolaget på senare tid valts bort i flera stora upphandlingar, bland annat den svenska fregattaffären med Frankrike.