Kärnkraftsavtalet som stärker Moskvas grepp i Centralasien

Avtalet, som undertecknades under torsdagen, innebär att Kazakstan får sitt första kärnkraftverk sedan Sovjettiden.



Reaktorn ska byggas vid Ulken, nära sjön Balkhash, och finansieras till största delen av Ryssland.



För Kazakstan handlar projektet om att säkra framtida elproduktion, men avtalet gör också landet långsiktigt bundet till rysk teknik, ryskt bränsle och rysk service.

Moskva får ett fotfäste i landet

Det ryska statliga bolaget Rosatom fick uppdraget efter en process där även Kina, Frankrike och Sydkorea deltog, skriver The Moscow Times.



Valet av leverantör innebär att Moskva får ett tekniskt fotfäste i landet i flera decennier framåt.



När Vladimir Putin och Kazakstans president Kassym-Jomart Tokajev presenterade överenskommelsen betonade de ländernas ”strategiska partnerskap”.



De driver redan över hundra gemensamma projekt, men kärnkraftssatsningen är den mest långtgående hittills. Den ger Ryssland en möjlighet att befästa sin roll i en region där Kinas inflytande växer.

Mellan björnen och draken

Kazakstan har i tre decennier följt en uttalad balanspolitik, en så kallad ”multivektorstrategi” där landet undviker att låsa sig vid någon stormakt.



President Tokajev försöker hålla relationerna till Ryssland, Kina och Väst på samma nivå utan att låsa sig vid någon av dem.



Samtidigt delar Kazakstan en av världens längsta landgränser med Ryssland, vilket gör att relationen måste hanteras med försiktighet.

Det är en delikat balansgång för Kazakstan att upprätthålla relationerna till stormakterna utan att förlora sitt oberoende.

