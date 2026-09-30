Trumps namnbyte gjorde Melanias hemland till oväntad vinnare på nätet

Köpen började före talet

Det som väckt misstankar är tidpunkten. Registreringarna tog fart efter talet, men den första toppen tycks ha börjat ungefär tre dagar tidigare. Trump publicerade en omröstning i ämnet den 19 september, vilket ungefär sammanfaller med ökningen.

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Netcraft noterar också att cirka 52 procent av de .si-domäner som registrerades hos Dynadot mellan omröstningen och FN-talet låg ute till försäljning på Dynadots andrahandsmarknad den 23 september. Bland exemplen finns donaldjtrump.si, superintell.si, boeing.si och unitedstate.si.

Spekulationen var inte begränsad till domäner. Den 20 september öppnade Polymarket en marknad om huruvida Trump skulle byta namn på AI före den 30 september, och den 23 september hade den satsningar på totalt 151 000 dollar.

”Kriminellt upplägg”

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Den skarpaste anklagelsen kommer från Adam Cochran, kryptoinvesterare och managing partner på riskkapitalbolaget Cinneamhain Ventures. I en tråd på X hävdar han att namnbytet var ännu ett kriminellt upplägg för att berika Trumpfamiljen.

Enligt Cochran tycks insiders ha tjänat miljoner på .si-domäner före Trumps inlägg på Truth Social. Han pekar på att AI-relaterade .si-namn började gå för tiotusentals dollar, och att 95 procent av alla .si-domäner var icke-engelska under månaderna före juli. Flera domäner lades ut igen, bland annat build.si för 14 miljoner dollar.

Bevisen är dock indirekta. Cochran medger själv att Dynadot, den största bulkregistratorn för .si-domäner, håller ägaruppgifterna hemliga vid registrering. Vilka köparna är går alltså inte att fastställa.

I inlägg som spridits vidare på X har beloppet dessutom vuxit till ”hundratals miljoner dollar”, en siffra som inte har stöd i Cochrans egen analys.

Andra förklaringar

Netcraft, som har de faktiska registreringsdata, drar en försiktigare slutsats. Företaget skriver att det inte kan avgöra om registranterna agerade i förväntan på tillkännagivandet eller av andra skäl.

Två saker talar mot ett insiderupplägg. För det första var Trumps omröstning offentlig. Den som köpte domäner efter den 19 september agerade på information som alla hade tillgång till.

För det andra var .si redan på väg upp. Registreringarna av .si-domäner ökade kraftigt efter maj 2026, enligt Dynadot. Registerstatistiken visade 186 337 registrerade .si-domäner i juni 2026, med 6 342 tillkomna under föregående månad. Superintelligens var redan ett modeord i AI-branschen, och Recursive.si såldes för 20 000 dollar till AI-bolaget Recursive.

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Risk för bedrägerier

Rusningen kan också få följder för säkerheten. Eftersom s sitter bredvid a på ett QWERTY-tangentbord är en .si-domän en felskrivning bort från sin .ai-motsvarighet, vilket Netcraft varnar för kan utnyttjas av bedragare som registrerar kopior av legitima AI-sajter.

Trumpfamiljens affärer har granskats tidigare. Familjens kryptobolag World Liberty Financial har exempelvis stämts av kryptomiljardären Justin Sun, som anklagar bolaget för utpressning.

Vita Huset har inte kommenterat anklagelserna om domänhandeln.