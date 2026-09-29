Här är de 10 hetaste juristjobben att söka just nu

2. Senior Legal Counsel – 0TO9

Fintechbanken 0TO9 söker sin andra jurist – och arbetsbeskrivningen är knappast traditionell bankjuridik.

0TO9 beskriver sig som både bank och venture builder: bolaget bygger nya fintechbolag och förser dem med bland annat kapital, licenser och infrastruktur.

Som Senior Legal Counsel arbetar man därför både med koncernens juridik och med de fintechbolag som byggs inom gruppen. Reglering, nya finansiella produkter och AI är delar av uppdraget.

Passar: Den seniora juristen som vill arbeta i skärningspunkten mellan bank, startups, AI och finansiell reglering.

Sök jobbet: https://kango.se/annons/31454060-senior-legal-counsel



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3. Legal Counsel – Foxway

Techbolaget Foxway söker en Legal Counsel som får eget juridiskt ansvar för två av koncernens tre affärsområden.

Här blandas kommersiella avtal med finansiering, leasing, offentlig upphandling, internationell handel och tech. Juristen rapporterar till bolagets General Counsel och arbetar i ett litet internationellt legal-team.

Foxway omsatte 8,3 miljarder kronor 2025 och sålde under året 2,6 miljoner reparerade och återanvända produkter.

Passar: Affärsjuristen som vill bort från en renodlad specialistroll och närmare den operativa affären.

Sista ansökningsdag: 18 oktober.

Sök jobbet: https://www.realtid.se/platsannonser/legal-counsel-till-foxway/



4. Legal Counsel – Etraveli Group

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Etraveli Group är en svenskgrundad global flygteknikaktör med över 3 200 anställda. Koncernen samarbetar med bland andra Booking.com, Google Flights, Skyscanner och Kayak.

Nu söker bolaget en Legal Counsel till Stockholm med fokus på den växande internationella B2B-affären.

Jobbet omfattar bland annat komplexa kommersiella avtal, tech, licensiering och strategiska partnerskap. Etraveli söker en jurist med ungefär fyra till sju års relevant erfarenhet.

Passar: Juristen som vill kombinera internationella förhandlingar, tech och kommersiell juridik.

Sista ansökningsdag: 18 oktober.

Sök jobbet: https://www.realtid.se/platsannonser/legal-counsel-to-etraveli-group/



5. Corporate Secretary – Brocc Finance

Fintechbolaget Brocc Finance söker en Corporate Secretary till Stockholm.

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Här hamnar man nära själva bolagsstyrningen i ett snabbväxande finansiellt bolag. Brocc beskriver uppdraget som en del av bolagets fortsatta satsning på en nordisk digital plattform för sparande och utlåning.

Det gör rollen särskilt intressant för jurister som vill kombinera governance och regulatoriska frågor med fintech.

Passar: Juristen som gillar bolagsstyrning, finans och reglerade verksamheter – och vill arbeta nära ledning och styrelse.

Sista ansökningsdag: 17 oktober.

Sök jobbet: https://www.realtid.se/platsannonser/corporate-secretary-to-brocc-finance/



6. Legal Manager – JTI Scandinavia

JTI Scandinavia söker en Legal Manager till Stockholm med ansvar över flera nordiska marknader.

Det här är en bred roll: kommersiell juridik, reglering, bolagsstyrning, compliance, dataskydd, konkurrensrätt och myndighetsfrågor ryms i arbetsbeskrivningen.

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Den lokala juridikfunktionen är liten och rollen rapporterar till Legal Director Scandinavia. JTI har omkring 46 000 anställda globalt.

Passar: Juristen som vill arbeta internationellt och gillar hårt reglerade branscher.

Sista ansökningsdag: 16 oktober.

Sök jobbet: https://www.realtid.se/platsannonser/jti-scandinavia-is-looking-for-a-legal-manager/



7. Chefsjurist – Pontarius

Samhällsbyggnadskonsulten Pontarius söker en chefsjurist till Stockholm, Göteborg eller Lund.

Det här är listans tydligaste chefsroll. Chefsjuristen ska leda bolagets jurister, rapporterar till vd, arbetar nära styrelsen och sitter i ledningsgruppen.

Pontarius söker någon med minst tio års erfarenhet och kunskaper inom exempelvis entreprenadrätt, fastighetsrätt, miljörätt eller upphandlingsrätt.

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Dessutom ingår en tydligt kommersiell del: chefsjuristen ska bidra till att sälja och utveckla Pontarius juridiska erbjudande.

Passar: Den riktigt seniora juristen som vill kombinera juridik, ledarskap och affärsutveckling.

Sista ansökningsdag: 1 oktober.

Sök jobbet: https://www.realtid.se/platsannonser/chefsjurist-till-pontarius/



8. IT-jurist – Kahn Pedersen

Specialistbyrån Kahn Pedersen söker en erfaren IT-jurist med kommersiellt fokus.

Här handlar juridiken bland annat om IT-sourcing, digitalisering, samhällsbärande infrastruktur, cybersäkerhet, dataskydd och finansiell reglering.

Och förstås AI. Byrån lyfter uttryckligen fram framväxande teknik som ett område där juristen ska följa rättsutvecklingen och hjälpa klienterna förstå konsekvenserna.

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Passar: Den teknikintresserade affärsjuristen som vill befinna sig mitt i AI- och digitaliseringsvågen.

Sista ansökningsdag: 30 september.

Sök jobbet: https://www.realtid.se/platsannonser/kahn-pedersen-soker-it-jurist/



9. Associate inom immaterialrätt – Kanter

Kanter Advokatbyrå söker en associate till sin immaterialrättsgrupp i Stockholm.

Byrån söker någon med några års erfarenhet av immaterialrätt från advokatbyrå eller bolag. Förutom klassisk IP-juridik ligger IT och GDPR nära verksamheten.

Kanter har omkring 60 medarbetare och arbetar även inom bland annat Corporate/M&A, tvistlösning, fastighet och arbetsrätt.

Passar: Byråjuristen eller bolagsjuristen som vill specialisera sig ytterligare inom IP och tech.

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Sista ansökningsdag: 16 oktober.

Sök jobbet: https://career.kntr.se/jobs/8454933-associate-inom-immaterialratt-till-kanter-advokatbyra



10. Legal Engineer – Legora

Och så listans kanske mest 2026-typiska juristjobb.

Svenska AI-bolaget Legora söker Legal Engineers. Rollen befinner sig i gränslandet mellan juridik, AI, produkt och rådgivning och går bland annat ut på att hjälpa juridiska verksamheter förändra hur de arbetar med hjälp av AI.

Det är också ett tecken på hur juristmarknaden håller på att förändras. När AI flyttar in i juridiken uppstår roller som knappt existerade för några år sedan.

Passar: Juristen som hellre vill vara med och förändra juristyrket än fortsätta arbeta exakt som tidigare.

Sök jobbet: https://jobs.ashbyhq.com/legora/19a771e5-5fb5-4270-b174-664721efc1bf/



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AI och fintech flyttar juristjobben närmare affären

Gemensamt för flera av tjänsterna är att gränsen mellan den traditionella juristen, affärsrådgivaren och teknikexperten håller på att suddas ut.

AI, fintech, dataskydd, cybersäkerhet och allt mer omfattande EU-reglering skapar nya specialistområden. Samtidigt efterfrågar bolagen jurister som förstår själva affären, kan förhandla och ge konkreta råd snarare än att enbart identifiera juridiska risker.

Det syns inte minst hos 0TO9, där juristen ska arbeta med både bankverksamhet, fintech-startups och AI.

Men den tydligaste symbolen för förändringen finns kanske hos svenska AI-bolaget Legora.

Där heter jobbet inte ens Legal Counsel.

Det heter Legal Engineer.