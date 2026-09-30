Revisions- och rådgivningsjätten KPMG har samlat före detta militärer, diplomater och politiker i en ny försvarskommitté i Spanien. En av dem lämnade försvarsdepartementet för bara åtta månader sedan.
KPMG värvar ex-militärer och diplomater för att jaga försvarsmiljarder
Enligt El Confidencial har KPMG i Spanien satt ihop en kommitté, av tidningen beskriven som ett ”krigsrum”, för att ta en större del av försvarsaffärerna. Den höll sitt första möte i september, och fler rekryteringar väntas.
Tyngst är diplomaten Carlos Bastarreche Sagües, tidigare Spaniens EU-ambassadör och ambassadör i Storbritannien och Frankrike. I dag leder han säkerhets- och försvarskommissionen inom arbetsgivarorganisationen CEOE, storbolagens kanal till regeringen i försvarsfrågor.
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Den politiska tyngden står Ricardo Martí-Fluxá för. Han var statssekreterare för säkerhet 1996–2000 och ledde därefter Tedae, branschorganisationen för försvarsdepartementets största leverantörer.
Från departementet till KPMG
Mest uppseendeväckande är enligt tidningen Sebastián Puig, överste i reserven. Fram till januari i år var han chef i försvarsdepartementets direktorat för försvarsindustriell strategi, Digeid, som planerar industripolitiken och stöttar exporten från spanska försvarsbolag. Åtta månader senare sitter han i kommittén som ska hjälpa KPMG att växa i samma sektor.
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Jesús Marín kommer från flottan och har tidigare drivit program vid den myndighet som köper in materiel till försvarsmakten. KPMG presenterar Puig och Marín som representanter för försvarsmakten, men ingen av dem är i aktiv tjänst.
Kommittén kompletteras av Sebastián Laiseca, som tidigare ledde Indras del av stridsflygprojektet FCAS, och nationalekonomen Antonio Fonfría vid Complutense-universitetet i Madrid.
Säljer hjälp med upphandlingar
Kommittén är KPMG:s andra satsning på området på mindre än ett år. I december 2025 presenterade byrån ett försvarsteam med närmare 20 delägare. Bland tjänsterna fanns effektivisering av upphandlings- och anbudsprocesser, att bygga allianser och konsortier samt att ta hem offentliga och europeiska medel.
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Pengarna finns där. Natoländerna enades i juni 2025 om ett långsiktigt mål på 5 procent av BNP till försvar och säkerhet, och EU:s Rearm Europe ska kunna frigöra runt 800 miljarder euro.
Spanien har förhandlat fram ett undantag, men premiärminister Pedro Sánchez har ändå lovat 2,1 procent. Det är en kraftig ökning för ett land som länge legat i botten av Natos liga.
Svenska byråer rustar också
Även i Sverige positionerar sig revisionsbyråerna. EY har tagit fram en analys som visar att en ökning av de svenska försvarsutgifterna till 3,5 procent av BNP kan skapa runt 48 000 jobb och tillföra näringslivet omkring 110 miljarder kronor om året fram till 2035.
”Ett starkt samarbete mellan försvaret och ett aktivt näringsliv är avgörande för att omställningen ska bli robust och hållbar”, sa Fredrik Sjöström, chef för nationell säkerhet och försvar på EY Sverige, när rapporten kom.
Konsultnotorna växer
Samtidigt är konsultnotan en känslig fråga. I Norge har försvaret sedan 2020 betalat 4,1 miljarder norska kronor till konsulter, varav 3,3 miljarder kom ur budgeten för materiel och vapen.
För försvarsindustrin har boomen redan synts i kassaflödena. Om rådgivarnas satsningar ger något av värde återstår att se, konstaterar El Confidencial. Pengarna är utlovade och rekryteringarna gjorda, men resultaten dröjer.