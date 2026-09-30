KPMG värvar ex-militärer och diplomater för att jaga försvarsmiljarder

Enligt El Confidencial har KPMG i Spanien satt ihop en kommitté, av tidningen beskriven som ett ”krigsrum”, för att ta en större del av försvarsaffärerna. Den höll sitt första möte i september, och fler rekryteringar väntas.

Tyngst är diplomaten Carlos Bastarreche Sagües, tidigare Spaniens EU-ambassadör och ambassadör i Storbritannien och Frankrike. I dag leder han säkerhets- och försvarskommissionen inom arbetsgivarorganisationen CEOE, storbolagens kanal till regeringen i försvarsfrågor.

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Den politiska tyngden står Ricardo Martí-Fluxá för. Han var statssekreterare för säkerhet 1996–2000 och ledde därefter Tedae, branschorganisationen för försvarsdepartementets största leverantörer.

Från departementet till KPMG

Mest uppseendeväckande är enligt tidningen Sebastián Puig, överste i reserven. Fram till januari i år var han chef i försvarsdepartementets direktorat för försvarsindustriell strategi, Digeid, som planerar industripolitiken och stöttar exporten från spanska försvarsbolag. Åtta månader senare sitter han i kommittén som ska hjälpa KPMG att växa i samma sektor.

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Jesús Marín kommer från flottan och har tidigare drivit program vid den myndighet som köper in materiel till försvarsmakten. KPMG presenterar Puig och Marín som representanter för försvarsmakten, men ingen av dem är i aktiv tjänst.

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Kommittén kompletteras av Sebastián Laiseca, som tidigare ledde Indras del av stridsflygprojektet FCAS, och nationalekonomen Antonio Fonfría vid Complutense-universitetet i Madrid.