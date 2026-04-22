Kryptomiljärdär tvärvänder – stämmer Trump-familjens bolag

Kryptobolaget World Liberty Financial har varit nära kopplat till Donald Trump och hans familj.

Nu behöver de dock försvara sig juridiskt efter att bolaget stämts av den kinesiske kryptomiljardären Justin Sun.

Sun har bland annat fört fram anklagelser om utpressning och otillbörlig hantering av digitala tillgångar rörande World Liberty, där Sun varit en av de största investerarna.

Innehav värt över en miljard dollar

Enligt stämningsansökan, som lämnats in i en federal domstol i San Francisco, hävdar Sun att bolaget har fryst hans innehav av den egna kryptotokenen WLFI, skriver BBC.

Han menar att han därmed förlorat möjligheten att sälja sina tillgångar samt att delta i omröstningar om projektets styrning. Tokeninnehavet ska vid vissa tillfällen ha varit värt över en miljard dollar.

Konflikten markerar en dramatisk vändning i relationen mellan Sun och Trump-familjens kryptosatsning.

Sun har tidigare varit en uttalad anhängare av både Donald Trump och hans positiva inställning till kryptovalutor.