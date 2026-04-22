Miljardären Justin Sun sågs i höstas som en högprofilerad anhängare av Trump-familjens kryptoprojekt. Därefter har stämningen försämrats drastiskt.
Kryptomiljärdär tvärvänder – stämmer Trump-familjens bolag
Kryptobolaget World Liberty Financial har varit nära kopplat till Donald Trump och hans familj.
Nu behöver de dock försvara sig juridiskt efter att bolaget stämts av den kinesiske kryptomiljardären Justin Sun.
Sun har bland annat fört fram anklagelser om utpressning och otillbörlig hantering av digitala tillgångar rörande World Liberty, där Sun varit en av de största investerarna.
Innehav värt över en miljard dollar
Enligt stämningsansökan, som lämnats in i en federal domstol i San Francisco, hävdar Sun att bolaget har fryst hans innehav av den egna kryptotokenen WLFI, skriver BBC.
Han menar att han därmed förlorat möjligheten att sälja sina tillgångar samt att delta i omröstningar om projektets styrning. Tokeninnehavet ska vid vissa tillfällen ha varit värt över en miljard dollar.
Konflikten markerar en dramatisk vändning i relationen mellan Sun och Trump-familjens kryptosatsning.
Sun har tidigare varit en uttalad anhängare av både Donald Trump och hans positiva inställning till kryptovalutor.
Anklagas för vilseledning
Han investerade initialt tiotals miljoner dollar i projektet och har även gjort andra omfattande investeringar kopplade till Trumps affärsintressen.
I sin anmälan anklagar Sun personer inom bolaget för att utnyttja Trumps varumärke för egen vinning.
Han hävdar att löften om framtida handel med denna token varit vilseledande och att bolaget aktivt hindrat honom från att avyttra sina innehav.
Tillbakavisar anklagelserna
Enligt honom har det även förekommit hot om att permanent plocka bort hans tokens, en process som inom kryptovärlden kallas att bränna tillgångar.
World Liberty tillbakavisar anklagelserna och menar att åtgärderna varit nödvändiga för att skydda verksamheten, skriver New York Times.
Företrädare för bolaget hävdar att stämningen saknar grund och att den syftar till att avleda uppmärksamhet från Suns eget agerande.
Oro på marknaden
Samtidigt växer oron bland investerare kring projektets finansiella struktur, bland annat efter uppgifter om att bolaget lånat pengar med sina egna tokens som säkerhet.
Händelsen belyser de risker som fortfarande präglar kryptomarknaden, där brist på transparens och reglering kan leda till konflikter mellan stora aktörer.
Fallet väntas nu prövas i domstol och kan få betydelse för hur investerarskydd och äganderätt hanteras inom snabbt växande kryptoprojekt.
Läs mer: Genombrottet: Robot slog elitspelare i bordtennis. Dagens PS