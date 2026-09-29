Sverige och fem länder kräver miljarder i EU-nedskärningar

Ledarna för de så kallade sparsamma länderna har skrivit till Irland, som just nu är ordförandeland i EU. Brevet är daterat den 28 september och har granskats av Euronews.

Det är undertecknat av statsminister Ulf Kristersson, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, Österrikes förbundskansler Christian Stocker och premiärministrarna Mette Frederiksen i Danmark, Rob Jetten i Nederländerna och Petteri Orpo i Finland.

Missa inte: Frankrike vill stänga ute britterna – Sverige säger emot. Realtid

Mottagare är Irlands premiärminister Micheál Martin. Dublin ska inom några dagar lägga fram ett nytt kompromissförslag inför EU-toppmötet den 15–16 oktober.

”Vi går nu in i förhandlingarnas avgörande fas, där vi måste bestämma den totala storleken på budgeten och vilka områden som ska prioriteras”, skriver ledarna.

”Helt enkelt inte realistiskt”

Striden gäller EU:s fleråriga budgetram (MFF) för 2028–2034. EU-kommissionen föreslår en ram på nästan 2 000 miljarder euro. Enligt de sex länderna motsvarar det en nominell ökning på omkring 60 procent.

”Det är helt enkelt inte realistiskt”, står det i brevet. ”Nästan alla medlemsländer gör smärtsamma ansträngningar för att sanera sina offentliga finanser. Det blir ingen europeisk suveränitet utan sunda offentliga finanser.”

ANNONS

Läs även: EU halkar efter Ryssland som bygger 3 000 jetdrönare i månaden. Dagens PS

I juni föreslog det cypriotiska ordförandeskapet att kommissionens förslag skulle skäras ned med 2 procent. Det var långt ifrån tillräckligt för de sparsamma länderna.

Ledarna vill att Irlands förhandlingsunderlag ska innehålla en total nivå som ”realistiskt kan finansieras av dem som bär den största ekonomiska bördan”. Frågan kan inte skjutas upp, skriver de.