Vindelns kommun har infört riktlinjer för hur anställda ska klä sig på jobbet. Riktlinjerna inkluderar även personlig hygien.
”Vi som är arbetsgivare behöver ta ett ansvar”, säger HR-chefen Katarina Häggström till SVT.
Vindelns nya klädkod: Tröjor med tryck får nobben
Vindelns kommun har infört riktlinjer för hur anställda ska klä sig på jobbet. Riktlinjerna inkluderar även personlig hygien.
Riktlinjerna, som heter ”Riktlinje för professionell klädsel och framtoning”, infördes den 1 september.
Enligt Katarina Häggström har chefer inom kommunen efterfrågat ett dokument som stöd i mötet med de anställda.
Syftet är enligt kommunen att skapa förtroende, trygghet och ett professionellt bemötande, uppger SVT.
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Korta plagg ska undvikas
I dokumentet står att läsa att kläder ska vara rena, hela, vårdade och anpassade till arbetet. Klädseln ska vidare ge ett professionellt och respektfullt intryck.
Korta plagg, djupa urringningar och genomskinliga kläder beskrivs som olämpliga. Även kläder med stötande, politiska eller diskriminerande budskap får inte bäras i tjänsten.
Riktlinjerna omfattar även personlig hygien. God personlig hygien förväntas och starka dofter bör undvikas.
Kommunen skriver samtidigt att hänsyn ska tas till personlig stil, kulturella uttryck och religiös klädsel.
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Kan leda till disciplinära åtgärder
Chefer ska informera om och följa upp riktlinjerna, medan medarbetarna ansvarar för att följa dem. Om en medarbetare bryter mot riktlinjerna ska frågan i första hand hanteras genom dialog med chefen.
Om en medarbetare däremot upprepade gånger bryter mot riktlinjerna kan disciplinära åtgärder bli aktuella, skriver VK.
Juristen ifrågasätter riktlinjerna
Veera Littmarck, chefsjurist på Sveriges Lärare, är kritisk till flera delar av kommunens riktlinjer, enligt VK..
Littmarck anser att riktlinjerna innebär begränsningar av yttrandefriheten och ifrågasätter om Vindelns kommun har fog för dem.
Att arbetsgivaren ställer krav på en professionell framtoning är en sak. Att konkretisera det med exempelvis kjollängder tycker hon däremot är olämpligt, enligt VK.
”Det blir ju väldigt absurt”
Littmarck resonerar kring åtgärderna och frågar sig vilka arbetsrättsliga åtgärder kommunen ska vidta när en person kommit med urringad tröja flera gånger.
”Det blir ju väldigt absurt”, säger hon till VK.
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Även hygienkravet ifrågasätts
Littmarcks kritik gäller även kraven på personlig hygien.
Hon menar att kroppslukt kan ha samband med sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det kan innebära att vissa anställda har svårt att leva upp till kraven.
Därmed blir också frågan hur kommunen ska hantera situationer där en medarbetares förutsättningar påverkar möjligheten att följa riktlinjerna.
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