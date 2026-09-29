Vindelns nya klädkod: Tröjor med tryck får nobben

Kan leda till disciplinära åtgärder

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Chefer ska informera om och följa upp riktlinjerna, medan medarbetarna ansvarar för att följa dem. Om en medarbetare bryter mot riktlinjerna ska frågan i första hand hanteras genom dialog med chefen.

Om en medarbetare däremot upprepade gånger bryter mot riktlinjerna kan disciplinära åtgärder bli aktuella, skriver VK.

Juristen ifrågasätter riktlinjerna

Veera Littmarck, chefsjurist på Sveriges Lärare, är kritisk till flera delar av kommunens riktlinjer, enligt VK..

Littmarck anser att riktlinjerna innebär begränsningar av yttrandefriheten och ifrågasätter om Vindelns kommun har fog för dem.

Att arbetsgivaren ställer krav på en professionell framtoning är en sak. Att konkretisera det med exempelvis kjollängder tycker hon däremot är olämpligt, enligt VK.

”Det blir ju väldigt absurt”

Littmarck resonerar kring åtgärderna och frågar sig vilka arbetsrättsliga åtgärder kommunen ska vidta när en person kommit med urringad tröja flera gånger.

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”Det blir ju väldigt absurt”, säger hon till VK.

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Även hygienkravet ifrågasätts

Littmarcks kritik gäller även kraven på personlig hygien.

Hon menar att kroppslukt kan ha samband med sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det kan innebära att vissa anställda har svårt att leva upp till kraven.

Därmed blir också frågan hur kommunen ska hantera situationer där en medarbetares förutsättningar påverkar möjligheten att följa riktlinjerna.

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