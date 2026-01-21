Trumps handelskrig 2025 – en turbulent tillbakablick

Under 2025 inledde presidenten handelskrig med i princip hela världen, vilket skapade osäkerhet för både företag och konsumenter samtidigt som hushållen fortsatte att brottas med stigande priser.

Redan under sina första månader i ämbetet riktade Trump in sig på USA:s tre största handelspartners.

I februari infördes 25-procentiga tullar mot Kanada och Mexiko samt 10-procentiga tullar mot Kina med hänvisning till fentanylbekämpning och gränssäkerhet.

Samtidigt höjdes tullarna på stål och aluminium till 25 procent globalt, en utökning av de tullar Trump infört under sin första mandatperiod.

I april eskalerade handelskriget dramatiskt när Trump presenterade sina så kallade ”Liberation Day”-tullar som riktades mot nästan samtliga länder.

Beskedet fick börsen att rasa. Kina undantogs men blev istället föremål för en tullkamp där tullsatserna klättrade till 145 procent från USA och 125 procent från Kina.

Högsta tullnivåer sedan 1940-talet

Enligt analysföretaget Tax Foundation innebar Trumps tullar en genomsnittlig skattehöjning på 1 100 dollar per amerikanskt hushåll 2025 och beräknades stiga till 1 500 dollar 2026.

Kina var länge huvudfokus i Trumps tullkrig. (Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein)

Den genomsnittliga effektiva tullsatsen nådde 11,2 procent, den högsta nivån sedan 1943.

Men medan Trump kämpade mot handelsobalanser visade Kina prov på ekonomisk motståndskraft.

Trots att exporten till USA sjönk med uppskattningsvis 40 procent under tredje kvartalet lyckades Kina kompensera genom att öka försäljningen till Asien, Mexiko, Europa och Mellanöstern, skriver CNBC.

I november översteg landets handelsöverskott för första gången en biljon dollar.

Kina svarade strategiskt på USA:s tryck genom att införa exportkontroller på sällsynta jordartsmetaller som amerikanska försvars- och bilföretag är beroende av. Samtidigt leddes handelsflöden om via Sydostasien och Mexiko för att kringgå tullarna.