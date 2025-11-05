Lägre domstolar har slagit fast att USA:s president Donald Trump brutit mot lagen. Men administrationen har förberett andra verktyg som kan hålla tullnivåerna intakta.
HD prövar Trumps tullar – fem alternativ om han förlorar
Mest läst i kategorin
"Existentiellt hot" – miljardärernas skräck tar makten i New York
Socialisten Zohran Mamdani styr nu världens finanscentrum. Hans seger kostade miljardärerna tiotals miljoner dollar. För tre år sedan tvivlade till och med hans egna allierade. Democratic Socialists of America fruktade att den unge politikern med tunt CV skulle göra organisationen till åtlöje. ”Riskerna var att det fanns en smal väg till seger och att vi …
Ryanair blir flygets IKEA – satsar miljarder på nya superplan
Ryanair redovisar ännu ett rekordhalvår med vinsten upp 42 procent till 2,54 miljarder euro och 119 miljoner passagerare – trots branschens kapacitetsbrist och stigande kostnader. Samtidigt trappar lågprisjätten upp sin expansion med en miljardorder på 300 Boeing 737 MAX 10 och ett nytt pilotprogram värt 25 miljoner euro per år. Michael O’Leary kallar det ”början …
Experter: Farligt när staten lockas av våra pensionsmiljarder
Allt fler regeringar under finansiell press överväger att styra medborgarnas pensionssparande mot inhemska investeringar. Det väcker oro bland experter som varnar för politisk inblandning och minskad diversifiering. Enligt Mercer CFA Institute Global Pension Index har pensionsfondernas tillgångar inom OECD mer än tredubblats sedan 2003 och nådde 63,1 biljoner dollar år 2024. Detta enorma kapital har …
Chockbesked från Downing Street: Skattehöjningar på väg
Storbritanniens finansminister höll ett oväntat tal i tisdags morse där hon antydde att kommande budgeten kan innebära höjda inkomstskatter. Ett brott mot Labourpartiets valmanifest. I ett ovanligt tal från Downing Street, bara tre veckor före budgetpresentationen den 26 november, lade finansminister Rachel Reeves grunden för ytterligare skattehöjningar, skriver Financial Times. Talet, som sändes direkt under …
SSAB backar från gröna löften – skjuter upp verket
SSAB bromsar in Finland-planerna på obestämd framtid och sänker de totala investeringarna med sju miljarder kronor. Vd Johnny Sjöström erkänner att bolaget lagt för stor vikt vid klimatargument. På tisdagen meddelade SSAB (börskurs SSAB) att omställningen i finska Brahestad skjuts upp tills Luleåverket står klart 2029. Planen justeras också ned från en kostsam minimill till …
Högsta domstolen inleder på onsdagen förhandlingar om hur laglig Trumps användning av IEEPA – International Emergency Economic Powers Act från 1977 – faktiskt är.
Lagen har aldrig tidigare utnyttjats av någon amerikansk president för att införa tullar.
Lägre domstolar har redan slagit fast att Trump överskridit sin befogenhet när han i april deklarerade USA:s handelsunderskott som ”ett ovanligt och extraordinärt hot”, skriver Reuters.
”Nationens undergång”
När Donald Trump på söndagen varnade för att USA skulle möta ”nationens undergång” om Högsta domstolen slår ner hans tullar, målade han upp en apokalyptisk bild.
Men stämningen inom hans administrationen är långt mer avslappnad, skriver The Economist.
Presidenten har redan identifierat fem alternativa lagparagrafer som kan användas för att behålla tullarna, trots allt.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Section 122 kan aktiveras direkt
Om domstolen går de lägre instansernas väg skulle den effektiva tullnivån falla från 17 procent till 9 procent, enligt beräkningar från Yale Budget Lab som The Economist refererar till.
Men Trumps administration behöver inte stå handfallen för det.
Det första alternativet heter Section 122 och kan aktiveras omedelbart. Bestämmelsen tillåter presidenten att införa tullar på upp till 15 procent i högst 150 dagar som en tillfällig åtgärd, skriver Bloomberg.
Paragrafen har aldrig använts tidigare – men den kräver heller inga utredningar eller utfrågningar.
Trumps återkommande verktyg
Därefter väntar Section 301 och Section 232, de verktyg som Trump använde flitigt under sin första mandatperiod.
Section 232 kräver att handelsministeriet genomför en 270 dagar lång utredning som fastställer att importen hotar USA:s nationella säkerhet, enligt Bloomberg.
Section 301 riktar sig mot enskilda länders handelspolitik och tillåter USA:s handelsrepresentant genomföra parallella granskningar av flera länder samtidigt.
Presidentens snabba vapen
Det mer vågade alternativet är Section 338 från 1930-talets Smoot-Hawley-lag.
Bestämmelsen har aldrig använts för tullar, men tillåter presidenten att slå till med strafftullar på upp till 50 procent mot länder med ”orimliga” handelsmetoder – utan långdragna utredningar, skriver The Economist.
”Andra verktyg är processmässigt tidskrävande och tillåter inte omedelbar handling”, konstaterade handelsminister Howard Lutnick i tidigare vittnesmål, enligt The Economist.
140 miljarder dollar i återbetalningar
Investeringsbanken Piper Sandler har beräknat att federala myndigheter skulle behöva betala tillbaka omkring 140 miljarder dollar om IEEPA-tullarna slås ner – motsvarande 0,5 procent av USA:s BNP.
En teori som diskuteras bland investerare – ”bara halvt på skämt”, enligt The Economist – är att administrationen kanske inte skulle ha något emot detta.
Återbetalningarna skulle nämligen fungera som ekonomisk stimulans precis i tid för mellanårsvalet.
Mellan 4 februari och 23 september i år genererade IEEPA-baserade tullar 89 miljarder dollar, enligt siffror från USA:s tull- och gränsskyddsmyndighet som Reuters rapporterar om.
Företag har skjutit upp investeringar
USA:s handelsdomstol var i våras tydlig i sitt beslut: domstolen bedömde inte ”den troliga effektiviteten” av presidentens tullpolitik – utan enbart dess laglighet, skriver Bloomberg.
Det är konstitutionen, och inte presidenten, som ger kongressen makt att införa skatter och tullar.
USA:s finansminister Scott Bessent bekräftar för Reuters att tullarna väntas stå kvar även vid en rättegångsförlust – när administrationen byter till andra lagliga verktyg.
Osäkerhet bland företagen
För företag, särskilt tillverkare, betyder en dom mot Trump ytterligare en period av limbo. Många har skjutit upp rekrytering och investeringar i väntan på klarhet.
Även om Högsta domstolen skulle sätta gränser för presidentens nycker, skulle den utdragna omställningen till nya tullverktyg knappast göra någon ekonomisk nytta, konstaterar The Economist.
Högsta domstolens beslut väntas antingen senare i år eller i början av 2026.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.