Efter 25 års förhandlingar står EU och Mercosur i begrepp att skriva under ett omfattande handelsavtal. Men USA varnar för att europeiska produkter riskerar få monopolställning i regionen.
EU:s megadeal med Sydamerika väcker ilska i USA
EU och det sydamerikanska handelsblocket Mercosur planerar att underteckna ett historiskt handelsavtal på lördag. Det efter över ett kvarts sekel av förhandlingar.
Avtalet skapar en frihandelszon för över 700 miljoner människor. Det innebär att nästan alla tullar mellan blocken avvecklas, rapporterar Financial Times.
Då skriver EU under jätteavtalet med Sydamerika
I fredags sade en tillräcklig majoritet av EU-länderna ja till Mercosuravtalet, som har förhandlats sedan 1999. Och nu finns alltså ett datum för ett formellt undertecknande.
USA är kritiska
Men bara dagar före underskriften har Donald Trumps handelsrådgivare riktat skarp kritik mot överenskommelsen.
USA anklagar EU för att försöka säkra en monopolställning för europeiska ostar och köttprodukter på den sydamerikanska marknaden.
”Detta är ett uppenbart försök att begränsa konkurrensen och exportmöjligheter för leverantörer utanför EU att handla rättvist på denna stora mejeri- och köttmarknad”, säger en amerikansk tjänsteman till FT.
Skydd för europeiska specialprodukter
Kärnan i den amerikanska kritiken är avtalets skydd för över 340 europeiska produkter med så kallat geografiskt ursprungsbeteckning. Bland dessa finns produkter som prosciutto di Parma, fetaost och champagne.
Enligt USA skulle detta låsa ute amerikanska producenter från att sälja liknande produkter under dessa namn på den sydamerikanska marknaden.
Kritiken kommer när de transatlantiska handelsspänningarna ökar mellan Washington och Bryssel. Detta samtidigtter att Trump-administrationen förra året tvingades betala ut tolv miljarder dollar i stöd till amerikanska bönder som drabbats av presidentens handelskrig.
En förhandlare från ett Mercosur-land säger dock till FT att de geografiska ursprungsbeteckningarna länge varit en källa till amerikanskt missnöje, men förnekar att USA nyligen kontaktat dem i frågan.
Avtalet som symbol för ny världsordning
Handelsavtalet beskrivs som en stor händelse inom ”geoekonomi”, samspelet mellan geopolitik och ekonomi.
Förhandlingarna slutfördes strax efter att Trump vann presidentvalet 2024. Det i en tid då USA drar sig tillbaka från globaliseringen och höjer tullar.
”Att misslyckas med att underteckna frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur riskerade att pressa latinamerikanska ekonomier närmare Pekings inflytande”, säger Agathe Demarais vid tankesmedjan European Council on Foreign Relations till The Economist.
Avtalet omfattar Brasiliens, Argentinas, Paraguays och Uruguays sammanlagda marknader.
Venezuela, som är avstängt från Mercosur, ingår inte. EU uppskattar att avtalet till 2040 kommer att öka unionens export med 49 miljarder euro och Mercosurvs med nio miljarder euro.
Multilateralism mot amerikansk unilateralism
Flera analytiker ser Trumps aggressiva taktik i regionen, inklusive den militära operationen för att gripa Venezuelas president Nicolás Maduro, som en faktor som faktiskt påskyndade avtalet.
”Om någon ska ha äran för det här avtalet är det den internationella kontexten. De går till Trumps tullkrig, konflikten i Ukraina och det som nyligen hände i Venezuela”, säger Ignacio Bartesaghi, utrikespolitisk rådgivare i Uruguay, till Reuters.
Även allierade vill ha avtalet
Trots Trumps försök att utöva amerikanskt inflytande i regionen verkar latinamerikanska länder ovilliga att ge upp sina stärkta band med Kina eller Europa.
Även Argentinas president Javier Milei, en av Trumps närmaste allierade i regionen, hyllade EU-avtalet som en seger för ”tydliga regler och frihet”, skriver Reuters.
”Det är en väckarklocka för USA”, säger Margaret Myers, chef för Asien- och Latinamerikaprogrammet vid Inter-American Dialogue, till Reuters om vad avtalet signalerar för amerikansk utrikespolitik.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa vid avtalets godkännande att:
”Europa kartlägger sin egen kurs och står som en pålitlig partner i en tid när handel används som vapen”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
