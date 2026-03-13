Trots kriget: Iran exporterar mer olja än någonsin

Trots det pågående kriget med USA och Israel exporterar Iran mer olja genom Hormuzsundet än före konfliktens utbrott.

Under de senaste sex dagarna har tankfartyg lastat i genomsnitt 2,1 miljoner fat iransk olja per dag, jämfört med 2 miljoner fat dagligen i februari, enligt data från tankerspårningsföretaget Kpler som Wall Street Journal tagit del av.

Sedan kriget inleddes den 28 februari har sju tankfartyg lastat olja utanför Irans kust.

Exporten sker samtidigt som Irans revolutionsgarde hotar att attackera alla fartyg som försöker passera sundet utan Teherans godkännande. Ett hot som i praktiken stängt av övriga Gulfproducenters exportväg.

Enligt JPMorgan kan en blockad som varar i två veckor minska Gulfstaternas oljeleveranser med cirka 3,8 miljoner fat per dag. Det är motsvarande drygt tre procent av den globala produktionen.

Kinesiska fartyg dominerar

Nästan all trafik genom sundet utgörs nu av fartyg kopplade till Iran eller Kina, uppger säkerhetsföretaget Neptune P2P Group.

Oljan transporteras i stor utsträckning av den så kallade skuggflottan, äldre, ofta amerikanskt sanktionerade tankfartyg som används av Iran och Ryssland för att i hemlighet frakta råolja, framför allt till Kina.

Sedan krigets start har omkring 15 fartyg passerat sundet, varav de flesta tillhör skuggflottan, enligt Lloyds List Intelligence.

Flera av dem är mindre kinesiska tankfartyg som identifierar sig för revolutionsgardet via högtalare och kortvågsradio.