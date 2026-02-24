Danmark beslagtar sanktionerat fartyg kopplat till Irans skuggflotta

Skuggflottan är det lösa nätverk av fartyg som används för att kringgå internationella sanktioner mot bland annat iransk och rysk oljeexport.

Fartyget, som heter Nora, stoppades efter att myndigheterna fastställt att det seglade under Komorernas flagg utan tillstånd.

Fartyget är sedan tidigare svartlistat av USA under de omfattande Iransanktioner som infördes förra året, rapporterar Oilprice.com.

Hissade iranskt flagg

Enligt danska Sjöfartsstyrelsen har fartyget ”uppehållits på grund av felaktig registrering.”

Helt plötsligt hissade fartyget iransk flagg när en dansk patrullbåt ifrågasatte dess registrering, uppger danska myndigheter.

Fartyget genomgick ett namnbyte för några månader sedan, något som amerikanska tjänstemän menar syftade till att möjliggöra fortsatt transport av sanktionerade iranska och ryska varor och undvika europeiska misstankar.

Enligt danska TV 2 hade fartyget passerat danskt vatten minst tio gånger under det senaste året på upprepade resor till Sankt Petersburg. Vid varje tillfälle släckte det sin positionssändare i närheten av ryskt vatten. Fartyget har legat för ankar utanför Ålbæk i norra Jylland i nästan fyra veckor.