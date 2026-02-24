Danska myndigheter har gripit ett containerfartyg misstänkt för att vara en del av Irans så kallade skuggflotta.
Danmark beslagtar sanktionerat fartyg kopplat till Irans skuggflotta
Skuggflottan är det lösa nätverk av fartyg som används för att kringgå internationella sanktioner mot bland annat iransk och rysk oljeexport.
Fartyget, som heter Nora, stoppades efter att myndigheterna fastställt att det seglade under Komorernas flagg utan tillstånd.
Missa inte: Gnistor slår mot oljemarknaden – priset rusar. Realtid
Fartyget är sedan tidigare svartlistat av USA under de omfattande Iransanktioner som infördes förra året, rapporterar Oilprice.com.
Hissade iranskt flagg
Enligt danska Sjöfartsstyrelsen har fartyget ”uppehållits på grund av felaktig registrering.”
Helt plötsligt hissade fartyget iransk flagg när en dansk patrullbåt ifrågasatte dess registrering, uppger danska myndigheter.
Läs även: Trump varnar Irans högste ledare: ”Bör vara mycket orolig”. Dagens PS
Fartyget genomgick ett namnbyte för några månader sedan, något som amerikanska tjänstemän menar syftade till att möjliggöra fortsatt transport av sanktionerade iranska och ryska varor och undvika europeiska misstankar.
Enligt danska TV 2 hade fartyget passerat danskt vatten minst tio gånger under det senaste året på upprepade resor till Sankt Petersburg. Vid varje tillfälle släckte det sin positionssändare i närheten av ryskt vatten. Fartyget har legat för ankar utanför Ålbæk i norra Jylland i nästan fyra veckor.
USA överväger hårdare tag
Gripandet sker i en tid då trycket på den internationella skuggflottan ökar markant. Trumpadministrationen diskuterar att gå ännu längre genom att direkt beslagta iranska oljetankers.
USA har redan beslagtagit flera fartyg kopplade till Venezuela-sanktioner som en del av sin pågående blockad mot sanktionerade tankfartyg.
Missa inte: IT-blunder ger inblick i Rysslands hemliga oljehandel. Realtid
Men att utvidga strategin till iranska oljetransporter är förknippat med betydande risker. Amerikanska tjänstemän bedömer att Iran sannolikt skulle svara med att beslagta tankfartyg tillhörande USA:s allierade eller till och med minera Hormuzsundet, genom vilket upp till 25 procent av världens oljeförsörjning passerar.
Spänningarna har satt avtryck på marknaden. Brentoljan har stigit från under 60 dollar till över 70 dollar per fat på bara några veckor.
Skuggflottor under press
Utvecklingen i Danmark är del av en bredare trend där väst skärper kampen mot skuggflottor, både iranska och ryska. Under 2025 svartlistades flera hundra tankers, betydligt fler än tidigare år.
Konsekvensen är att en stor del av den ryskaflottan förlorat tillgång till försäkringar, certifiering och finansiella tjänster.
Läs även: Företag gör miljardvinster i Ryssland – du tar smällen. Dagens PS
Nya EU-regler stoppar även import av raffinerade produkter framställda av rysk olja, och Ukraina har bidragit genom militära åtgärder mot tankers med sjöminor och drönare.
Allt större volymer rysk och iransk olja ligger nu osålda till havs.
Sammantaget blir det allt dyrare och svårare för sanktionerade stater att upprätthålla sin oljeexport. Danmarks beslagtagande av Nora är ett tecken på att nätet dras åt.