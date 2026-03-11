Nya siffror i kriget – så många amerikaner har skadats

Siffran hade inte tidigare rapporterats offentligt, dessförinnan hade Pentagon enbart bekräftat att åtta amerikanska militärer var allvarligt skadade.

Efter Reuters publicering gick Pentagon ut med en egen uppskattning på omkring 140 skadade soldater sedan konflikten inleddes den 28 februari.

”Sedan starten av Operation Epic Fury har ungefär 140 amerikanska militärer skadats under tio dagar av ihållande attacker”, sade Pentagons talesperson Sean Parnell i ett uttalande till The Hill.

De flesta är lindrigt skadade

Enligt Parnell har den stora majoriteten av skadorna varit lindriga och 108 soldater har redan återgått i tjänst.

Åtta soldater är fortfarande allvarligt skadade och får vård på högsta nivå. Reuters kunde inte fastställa vilka typer av skador det rör sig om, eller om de inkluderar traumatiska hjärnskador, som är vanliga efter exponering för explosioner.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt bekräftade att siffran 150 var ”i den storleksordningen” och hänvisade till Pentagon för mer information.