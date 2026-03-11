Så många som 150 amerikanska soldater kan ha skadats i kriget mot Iran, enligt två källor med insyn som talade med Reuters på tisdagen.
Nya siffror i kriget – så många amerikaner har skadats
Siffran hade inte tidigare rapporterats offentligt, dessförinnan hade Pentagon enbart bekräftat att åtta amerikanska militärer var allvarligt skadade.
Efter Reuters publicering gick Pentagon ut med en egen uppskattning på omkring 140 skadade soldater sedan konflikten inleddes den 28 februari.
”Sedan starten av Operation Epic Fury har ungefär 140 amerikanska militärer skadats under tio dagar av ihållande attacker”, sade Pentagons talesperson Sean Parnell i ett uttalande till The Hill.
De flesta är lindrigt skadade
Enligt Parnell har den stora majoriteten av skadorna varit lindriga och 108 soldater har redan återgått i tjänst.
Åtta soldater är fortfarande allvarligt skadade och får vård på högsta nivå. Reuters kunde inte fastställa vilka typer av skador det rör sig om, eller om de inkluderar traumatiska hjärnskador, som är vanliga efter exponering för explosioner.
Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt bekräftade att siffran 150 var ”i den storleksordningen” och hänvisade till Pentagon för mer information.
Så många har dödats
Hittills har sju amerikanska soldater dödats.
Sex av dem omkom i en iransk drönarattack mot en amerikansk militäranläggning i Kuwait under krigets inledande dagar. Den sjunde avled senare av skador efter en attack mot en amerikansk bas i Saudiarabien, enligt Newsweek.
Försvarsminister Pete Hegseth sa under tisdagen att de amerikanska attackerna mot Iran kommer att intensifieras och att USA ”vinner” striden.
Har kostat enorma mängder pengar
Kriget har medfört enorma kostnader, Pentagon förbrukade ammunition till ett värde av cirka 5,6 miljarder dollar under de två första dagarna, enligt en kongresskälla som The Hill hänvisar till.
Pentagon uppgav att antalet iranska attacker har minskat kraftigt sedan krigets start, i takt med att USA bombat Irans vapenlager och missilramper.
Generalstabschefen Dan Caine sade att Iran inte visat sig vara en starkare motståndare än väntat.
Konflikten har orsakat omfattande förstörelse
Enligt uppgifter har minst 1 230 människor dödats i Iran, med hundratals ytterligare döda i Libanon, Israel och Gulfstaterna.
Irans FN-ambassadör anklagade på tisdagen säkerhetsrådet för att blunda för konsekvenserna av de amerikansk-israeliska attackerna.
Både president Trump och Hegseth har varnat för att fler amerikanska förluster kan väntas så länge konflikten pågår.