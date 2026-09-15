Sverige vs Finland: Gigantisk skillnad i gruvintäkter

Mineralersättningen motsvarar två promille av det beräknade värdet på de koncessionsmineral som brutits och uppfordrats under året. Av summan går tre fjärdedelar till fastighetsägarna inom koncessionsområdet och en fjärdedel till staten.

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För 2025 fastställde Bergsstaten den totala ersättningen till knappt 23 miljoner kronor, fördelat på 23 bidragande koncessioner. Staten fick 5,7 miljoner, markägarna drygt 17 miljoner.

Sätt det mot prospekteringsinsatserna i Sverige samma år: 1 367 miljoner kronor, enligt SGU. Bolagen lade alltså ungefär 60 gånger mer på att leta efter nya fyndigheter än vad hela ersättningen för de gamla uppgick till.

Sedan bestämmelsen infördes 2005 har konstruktionen totalt genererat drygt 200 miljoner kronor, varav omkring 51 miljoner till staten. Kommunerna där gruvorna ligger får ingenting alls.

Finland tog en annan väg

Finland införde en gruvmineralskatt den 1 januari 2024 på 0,6 procent av beskattningsvärdet för metalliska gruvmineral. Första året gav den drygt 31 miljoner euro, ungefär femton gånger den svenska ersättningen.

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Från årsskiftet höjdes den finska skatten till 2,5 procent, samtidigt som skatten på övriga gruvmineral gick från 0,20 till 0,60 euro per ton. Fördelningen ändrades också: staten tar nu 80 procent mot kommunernas 20, jämfört med tidigare 40/60. Full effekt syns i intäkterna först 2027, eftersom skatten betalas i efterskott.

Höjningen har kritiserats av Boliden, som varnar för att den kan påskynda nedläggningar och försvåra nya investeringar i Norden.