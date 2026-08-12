Regeringen avslog på onsdagen två överklaganden av Bolidens bearbetningskoncession för kopparprojektet Laver utanför Älvsbyn. Det framgår av ett pressmeddelande från bolget.
Kan bli Europas största koppargruva – tar stort kliv framåt
Beskedet innebär att koncessionen står fast och att gruvbolaget kan ta ytterligare steg mot vad som kan bli Europas största koppargruva.
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Koncessionen beviljades ursprungligen av Bergmästaren i september 2025, med rätt att utvinna koppar, guld, silver och molybden, uppger Boliden. Nu går bolaget vidare med ansökan om miljötillstånd, skriver man i ett pressmeddelande.
Kan dubbla den svenska produktionen
Om fyndigheten tas i drift räknar Boliden med att skapa omkring 2 000 direkta och indirekta arbetstillfällen, dubblera Sveriges kopparproduktion och öka Europas självförsörjning på koppar med tio procent.
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Enligt bolagets senaste rapport om mineraltillgångar uppgår de indikerade tillgångarna till drygt 849 miljoner ton med en kopparhalt på 0,24 procent.
Sverige står i dag för ungefär en tiondel av kontinentens kopparproduktion, i praktiken nästan helt tack vare Aitikgruvan i Gällivare. Ett Laver i full drift skulle enligt Bolidens kommunikationschef Klas Nilsson motsvara ytterligare ett Aitik, det har han sagt i en tidigare intervju med Dagens PS.
Strategisk och kritisk råvara
Koppar har blivit en av Europas viktigaste råvaror, som huvudrollsinnehavare i både elektrifieringen och försvarsuppbyggnaden. EU-kommissionen klassar metallen som såväl strategisk som kritisk.
”Det är ett mycket välkommet beslut”, säger Stefan Romedahl, chef för Boliden Mines, i en kommentar.
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Han pekar på fyndighetens potential att signifikant öka Europas självförsörjning av koppar och lyfter samtidigt fram att Laver kan bidra till bolagets produktion av så kallad Low-Carbon Copper.
Energi- och näringsminister Ebba Busch kopplar beslutet direkt till säkerhetsläget.
”Vi måste kunna stå på egna ben i en orolig omvärld där koppar behövs till både elnätet och försvaret”, säger hon enligt Dagens industri.
Bakom överklagandena stod två miljöorganisationer, men enligt regeringen har inget framkommit som talar emot att bevilja koncessionen.
Lång väg kvar till spaden i marken
Laverområdet var ett blomstrande gruvsamhälle fram till att den gamla koppargruvan stängde 1946, och har enligt Boliden varit föremål för prospektering i snart två decennier.
Trots onsdagens besked återstår många steg innan ett investeringsbeslut kan fattas.
Bolidens vd Mikael Staffas har tidigare beskrivit satsningen som en dröm att få förverkliga – och prislappen som betydande.
”Det är en jättestor investering, kanske 30 miljarder kronor, men det kan bli Europas största koppargruva”, sa han till Di i somras.
Att öppna en ny gruva är samtidigt minst ett tioårsprojekt, och även vid ett positivt utfall handlar det om produktion först någon gång i mitten av 2030-talet.