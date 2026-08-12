Kan bli Europas största koppargruva – tar stort kliv framåt

Beskedet innebär att koncessionen står fast och att gruvbolaget kan ta ytterligare steg mot vad som kan bli Europas största koppargruva.

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Koncessionen beviljades ursprungligen av Bergmästaren i september 2025, med rätt att utvinna koppar, guld, silver och molybden, uppger Boliden. Nu går bolaget vidare med ansökan om miljötillstånd, skriver man i ett pressmeddelande.

Kan dubbla den svenska produktionen

Om fyndigheten tas i drift räknar Boliden med att skapa omkring 2 000 direkta och indirekta arbetstillfällen, dubblera Sveriges kopparproduktion och öka Europas självförsörjning på koppar med tio procent.

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Enligt bolagets senaste rapport om mineraltillgångar uppgår de indikerade tillgångarna till drygt 849 miljoner ton med en kopparhalt på 0,24 procent.

Sverige står i dag för ungefär en tiondel av kontinentens kopparproduktion, i praktiken nästan helt tack vare Aitikgruvan i Gällivare. Ett Laver i full drift skulle enligt Bolidens kommunikationschef Klas Nilsson motsvara ytterligare ett Aitik, det har han sagt i en tidigare intervju med Dagens PS.