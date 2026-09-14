Trumps pressar Ukraina att sluta attackera ryska raffinaderier

Uttalandet kom på söndagen, under ett besök på familjens golfanläggning i Doonbeg på Irlands västkust. På en fråga om han talat med Volodymyr Zelenskyj efter sitt senaste samtal med Vladimir Putin svarade Donald Trump att den ukrainske presidenten har en enda sak att göra: sluta slå ut rysk dieselproduktion.

Det finns gott om andra mål, enligt Trump, som beskrev attackerna mot dieselinfrastrukturen som något som skadar världen.

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Han sade till Reuters och andra journalister på plats att bristen inte orsakas av Mellanöstern, utan av det som sker mellan Ryssland och Ukraina. Senare samma kväll, ombord på Air Force One, upprepade han att han bett Zelenskyj att lämna raffinaderierna i fred.

Bakgrunden är amerikansk inrikespolitik lika mycket som energipolitik. På torsdagen passerade det amerikanska genomsnittspriset på diesel 6 dollar per gallon för första gången, enligt pristjänsten GasBuddy, skriver Reuters. I november är det mellanårsval.

Ukrainas mest framgångsrika ekonomiska vapen

Timmarna före Trumps uttalande uppgav Ukrainas militär att man träffat Tanecoraffinaderiet i Nizjnekamsk i Tatarstan. Samtidigt hävdade underrättelsetjänsten DIU att drönare slagit mot ett raffinaderi i Slavjansk-na-Kubani i Krasnodar. Ryssland uppger att 389 ukrainska drönare sköts ned under natten, rapporterar nyhetsbyrån AP.

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Kampanjen har varit påtagligt effektiv. Ukraina har träffat minst 24 av 34 av Rysslands största raffinaderier, vilket tvingat fram ransonering i ett femtiotal regioner och ett ryskt exportförbud på diesel sedan juli.

I augusti exporterade Ryssland omkring 150 000 fat diesel per dag, 81 procent under femårssnittet, enligt analysföretaget Vortexa i en sammanställning av CNN.