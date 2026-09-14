Donald Trump uppmanar Ukraina att sluta slå mot ryska raffinaderier. Skälet är inte hänsyn till Moskva, utan ett dieselpris som skenar. Utspelet visar hur stram marknaden blivit och hur snabbt en drönare över Tatarstan når svenska bilister.
Trumps pressar Ukraina att sluta attackera ryska raffinaderier
Uttalandet kom på söndagen, under ett besök på familjens golfanläggning i Doonbeg på Irlands västkust. På en fråga om han talat med Volodymyr Zelenskyj efter sitt senaste samtal med Vladimir Putin svarade Donald Trump att den ukrainske presidenten har en enda sak att göra: sluta slå ut rysk dieselproduktion.
Det finns gott om andra mål, enligt Trump, som beskrev attackerna mot dieselinfrastrukturen som något som skadar världen.
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Han sade till Reuters och andra journalister på plats att bristen inte orsakas av Mellanöstern, utan av det som sker mellan Ryssland och Ukraina. Senare samma kväll, ombord på Air Force One, upprepade han att han bett Zelenskyj att lämna raffinaderierna i fred.
Bakgrunden är amerikansk inrikespolitik lika mycket som energipolitik. På torsdagen passerade det amerikanska genomsnittspriset på diesel 6 dollar per gallon för första gången, enligt pristjänsten GasBuddy, skriver Reuters. I november är det mellanårsval.
Ukrainas mest framgångsrika ekonomiska vapen
Timmarna före Trumps uttalande uppgav Ukrainas militär att man träffat Tanecoraffinaderiet i Nizjnekamsk i Tatarstan. Samtidigt hävdade underrättelsetjänsten DIU att drönare slagit mot ett raffinaderi i Slavjansk-na-Kubani i Krasnodar. Ryssland uppger att 389 ukrainska drönare sköts ned under natten, rapporterar nyhetsbyrån AP.
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Kampanjen har varit påtagligt effektiv. Ukraina har träffat minst 24 av 34 av Rysslands största raffinaderier, vilket tvingat fram ransonering i ett femtiotal regioner och ett ryskt exportförbud på diesel sedan juli.
I augusti exporterade Ryssland omkring 150 000 fat diesel per dag, 81 procent under femårssnittet, enligt analysföretaget Vortexa i en sammanställning av CNN.
Märks även i Ryssland
Effekten syns nu även i Moskvas egna kalkyler. Enligt ett utkast till regeringsprognos som Reuters tagit del av har Ryssland skrivit ned sin väntade oljeproduktion för 2026 till den lägsta nivån på 17 år och justerat ned utsikterna för bränsleexporten både i år och nästa år.
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Samtidigt har kriget mot Iran strypt flödena genom Hormuzsundet. IEA konstaterade i sin månadsrapport den 11 september att Gulfländernas nettoexport av diesel och gasolja i augusti låg på drygt en fjärdedel av nivåerna före kriget.
Av samma rapport framgår att organisationen pekar ut både Hormuz och Ukrainakriget som drivkrafter bakom dieselpriset, alltså inte den ensidiga förklaring Trump ger. Brent har under perioder handlats över 109 dollar fatet, och Ryssland har paradoxalt nog gynnats av att kunna sälja råolja till premie i Asien.
Krocken kommer vid månadsskiftet
För svensk del är det raffinaderiledet som gör ont. Marginalen mellan råolja och färdig diesel, crackspreaden, passerade 100 dollar per fat för första gången i augusti och noterade den 1 september ett nytt rekord på 106 dollar. Bakgrunden är att en stor del av världens raffinaderikapacitet står still samtidigt.
Genomslaget syns redan. På fredagen höjde drivmedelskedjorna dieseln med 85 öre till omkring 22,50 kronor litern, den högsta nivån sedan i våras, rapporterar TT.
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Och kalendern är olycklig. Den tillfälliga sänkningen av energiskatten löper ut den 30 september, koldioxidskattesänkningen den 30 november. Båda skattesmällarna landar mitt i vintersäsongen, när efterfrågan på diesel normalt är som störst och flera europeiska raffinaderier dessutom står stilla för underhåll.
Diesel driver lastbilar, jordbruksmaskiner, gruvor och byggen. En utdragen bristsituation syns därför inte bara vid pumpen, utan i mat-, transport- och byggkostnader och i inflationsstatistiken.