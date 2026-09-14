Noteringen testar den afrikanska kapitalmarknaden – när kontinentens rikaste man tar sitt raffinaderi till börsen

Afrikas rikaste person Aliko Dangote kan stå inför sitt största förmögenhetslyft hittills.

Den nigerianske miljardären är ägare av Afrikas största oljeraffinaderi, Dangote Refinery, som nu tar steget till börsen.



Noteringen kan enligt beräkningar öka värdet på Dangotes ägarandel med omkring 23 miljarder dollar. Det skulle innebära att Dangotes förmögenhet ökar med omkring två tredjedelar, till närmare 60 miljarder dollar.

Men pengarna kommer inte från själva börsnoteringen. Det handlar framför allt om värdet på Dangotes kvarvarande aktier när marknaden sätter en prislapp på raffinaderiet.

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Afrikas största raffinaderin börsnoteras

Dangotes raffinaderi ligger utanför Lagos i Nigeria och har kapacitet att raffinera omkring 700 000 fat råolja per dag.

Dangote group inledde bygget 2016. Men det skulle åtta år innan raffinaderiet började producera. Den ursprungliga kostnadsprognosen steg under projektets gång till omkring 20 miljarder dollar.

Nu har satsningen vuxit till en av Afrikas viktigaste industriella tillgångar.

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Raffinaderiet producerar bland annat bensin, diesel och flygbränsle och har redan bidragit till att minska Nigerias beroende av importerade petroleumprodukter.

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