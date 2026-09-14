Aliko Dangote äger Afrikas största oljeraffinaderi, som nu börsnoteras. Noteringen väntas öka den nigerianske miljardärens redan enorma förmögenhet med omkring 23 miljarder dollar.
Noteringen testar den afrikanska kapitalmarknaden – när kontinentens rikaste man tar sitt raffinaderi till börsen
Afrikas rikaste person Aliko Dangote kan stå inför sitt största förmögenhetslyft hittills.
Den nigerianske miljardären är ägare av Afrikas största oljeraffinaderi, Dangote Refinery, som nu tar steget till börsen.
Noteringen kan enligt beräkningar öka värdet på Dangotes ägarandel med omkring 23 miljarder dollar. Det skulle innebära att Dangotes förmögenhet ökar med omkring två tredjedelar, till närmare 60 miljarder dollar.
Men pengarna kommer inte från själva börsnoteringen. Det handlar framför allt om värdet på Dangotes kvarvarande aktier när marknaden sätter en prislapp på raffinaderiet.
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Afrikas största raffinaderin börsnoteras
Dangotes raffinaderi ligger utanför Lagos i Nigeria och har kapacitet att raffinera omkring 700 000 fat råolja per dag.
Dangote group inledde bygget 2016. Men det skulle åtta år innan raffinaderiet började producera. Den ursprungliga kostnadsprognosen steg under projektets gång till omkring 20 miljarder dollar.
Nu har satsningen vuxit till en av Afrikas viktigaste industriella tillgångar.
Raffinaderiet producerar bland annat bensin, diesel och flygbränsle och har redan bidragit till att minska Nigerias beroende av importerade petroleumprodukter.
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Siktar på rekordnotering
I samband med att Dangote Petroleum Refinery and Petrochemical börsnoteras erbjuds omkring 4,1 miljarder aktier till investerare. Erbjudandet kan dra in omkring 2,15 biljoner naira, vilket motsvarar cirka 1,6 miljarder dollar.
Det gör transaktionen till de stnörsta börsintroduktionerna i Afrikas historia.
Dangote säljer samtidigt bara en mindre del av sitt innehav och behåller kontrollen över verksamheten.
För den nigerianska kapitalmarknaden är noteringen betydelsefull. Dangote vill bredda ägandet och har beskrivit erbjudandet som en möjlighet även för mindre sparare att bli delägare i raffinaderiet.
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Från cement till olja
Dangote ha, enligt The Guardian, byggt sin ansenliga förmögenhet genom ett konglomerat med verksamhet inom bland annat cement och socker.
Oljesatsningen är däremot den klart största enskilda investeringen så här långt.
Med raffinaderiet försöker Dangote bidra till att förändra Nigerias roll på den globala oljemarknaden. Landet är en av Afrikas största oljeproducenter, men har trots det varit beroende av att importera raffinerade oljeprodukter eftersom den inhemska raffinaderikapaciteten varit otillräcklig.
Nu vill Dangote göra Nigeria till en exportör av raffinerade produkter.
Marknaden sätter priset
Den stora frågan är, som alltid vid börsnoteringar, hur högt investerarna kommer att värdera raffinaderiet när aktien börjar handlas.
En hög värdering skulle ge Dangote ett kraftigt lyft på pappret. Men den skulle samtidigt göra honom mer beroende av börsens svängningar.
För den afrikanska kapitalmarknaden blir noteringen samtidigt ett test på hur mycket internationellt och lokalt kapital som är berett att investera i kontinentens stora industriprojekt.
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