Regeringens drag mot Kina: Ny myndighet ska korta gruvtillstånd

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) motiverar satsningen med att säkerhetsläget har försämrats samtidigt som Europas industriella beroende av Kina vuxit till vad hon beskriver som en systemrisk.

”Med denna strategi flyttar vi in gruv- och mineralfrågorna in i kärnan av svensk säkerhetspolitik”, sade Busch under torsdagens pressträff, enligt SVT.

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Bakgrunden framgår tydligt av strategidokumentet från Klimat- och näringslivsdepartementet.

EU står för omkring 25 procent av den globala konsumtionen av råmaterial men producerar bara cirka 3 procent, och för flera kritiska metaller överstiger importberoendet 90 procent, ofta från ett enda land.

Kina svarar för runt 70 procent av gruvdriften och 90 procent av bearbetningen av dagens kritiska metaller, samtidigt som EU:s efterfrågan på vissa av dem beräknas öka med 500 procent till 2030.

Ny prövningsmyndighet

Ett av de mest konkreta beskeden gäller tillståndsprocesserna.

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Regeringen avser att bilda en ny myndighet för miljöprövning.

I strategin beskrivs detta som ett steg i den reform Miljötillståndsutredningen föreslagit, och regeringen vill dessutom utreda hur den samlade myndighetshandläggningstiden, från komplett ansökan om bearbetningskoncession till fastställd markanvisning, kan kortas.

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EU:s förordning om kritiska råmaterial sätter en tidsgräns på högst 27 månader för tillstånd till strategiska utvinningsprojekt, en ram som enligt dokumentet kan fungera som utgångspunkt för ambitionsnivån.

Regeringen vill också kunna peka ut mineralfyndigheter som riksintressen.

I strategin nämns möjligheten att låta hela områden som Malmfälten eller Skelleftefältet omfattas. Där öppnas även för att överväga ett permanent undantag för gruvverksamhet i skyddade områden som inte är nationalparker.