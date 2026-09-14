Därför blir alternativa transportvägar nya flaskhalsar för oljan

Jakten på nya oljevägar

Saudiarabien är långt ifrån ensamt om att försöka minska sitt beroende av utsatta transportleder. När risken ökar kring Hormuz blir alternativa pipelines, hamnar och landbaserade transportkorridorer mer attraktiva – både för oljeproducenter och för länder som vill stärka sin energiförsörjning.

På andra håll i världen ökar därför investeringarna i nya vägar för oljan. Länder som tidigare haft begränsad betydelse för den globala oljehandeln kan få en större roll när köpare söker leveranser utanför Persiska viken.

Det gäller bland annat nya och utbyggda pipelines i Afrika där Nigeria försöker stärka sin exportkapacitet och dra nytta av den ökade efterfrågan på olja från alternativa producenter.

Samma utveckling syns längre österut. Landbaserade korridorer genom Centralasien kan på sikt ge nya transportvägar mot Europa och Asien. Afghanistan är ett exempel på ett land vars geografiska läge kan få större betydelse när aktörer söker vägar som kringgår de etablerade rutterna.

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Flaskhalsarna flyttar på sig

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En pipeline kan kringgå ett sund, men den måste fortfarande passera pumpstationer och terminaler. Som OilPrice konstaterar är det inte nödvändigtvis själva rörledningen som är den svagaste länken. Kritiska pumpstationer kan vara betydligt svårare att ersätta eller reparera.

Dessutom är en pipeline en fast och förutsägbar transportväg. Om kritiska pumpstationer eller annan infrastruktur slås ut kan stora delar av systemet påverkas, även om själva rörledningen är oskadd.En ny hamn kan minska beroendet av en befintlig exporthamn, men blir samtidigt själv en kritisk punkt.



Och en landbaserad transportkorridor kan minska den marina risken men öka beroendet av politisk stabilitet i de länder som oljan måste passera genom.

Det innebär att världens oljehandel inte nödvändigtvis blir mindre sårbar när nya transportvägar byggs. Sårbarheten kan i stället flytta.

Hormuz är fortfarande den tydligaste flaskhalsen. Men erfarenheten från Saudiarabien visar att problemet inte försvinner bara för att oljan tar en annan väg.

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Frågan är hur många plan B som behövs

För oljeproducenter handlar det därför inte längre bara om att hitta en väg runt Hormuz. De behöver flera alternativ som kan fungera samtidigt – och som är tillräckligt robusta för att klara både tekniska störningar och militära angrepp.

Det är också en fråga om kapacitet. En alternativ pipeline kan på papperet transportera stora mängder olja, men den verkliga exportkapaciteten avgörs av hela kedjan – från pumpstationer och lagringsanläggningar till terminaler och fartyg.

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Om en länk i kedjan inte fungerar hjälper det inte att resten av infrastrukturen har ledig kapacitet.

Det gör att en fungerande plan B kräver mer än en ny pipeline eller en ny hamn. Det kräver flera vägar, tillräcklig överkapacitet och alternativ som inte samtidigt faller offer för samma regionala konflikt.

Men någon helt säker väg finns inte. Om historien kring Hormuz visar något är det att när en transportled blir strategiskt viktig kommer den också att bli en del av den geopolitiska konflikten.

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