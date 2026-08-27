Lovisagruvan redovisar sitt första plusresultat sedan produktionskollapsen 2025. Samtidigt vilar en stor del av kvartalsvinsten på malm som ännu inte lämnat gruvan och beskedet om ett långsiktigt leveransavtal väntas inom några dagar.
Efter gruvkollapsen: Vänder till vinst – men ödesveckor väntar
Zink- och blygruvan i Lindesberg vänder till vinst i andra kvartalet. Intäkterna uppgick till 10,0 miljoner kronor, mot noll för samma period i fjol.
Gruvresultatet landade på 4,4 miljoner kronor, jämfört med minus 10,1 miljoner, och resultatet efter finansnetto blev 2,3 miljoner kronor. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.
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Vinsten per aktie blev 46 öre, mot minus 2,43 kronor i fjol. Halvåret som helhet är dock fortfarande svagt negativt.
Malmen ligger kvar hos gruvan
Bakom siffrorna finns en betydande brasklapp. Av kvartalets nettointäkt på 10,0 miljoner kronor utgörs 5,4 miljoner av lagerförändring till självkostnad. Det fakturerade malmvärdet stannade på 4,7 miljoner kronor.
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Under kvartalet levererades bara 1,3 kton malm, eftersom kunden velat lagra malmen tillfälligt hos Lovisagruvan. Malmlagret växte därmed till 9,4 kton. Leveranserna har enligt bolaget återgått till normal takt efter kvartalets utgång.
Samtidigt sjönk intäkten per fakturerat ton till 1 047 kronor, från 1 516 kronor för helåret 2025 – trots att zinkpriset enligt bolaget nådde de högsta nivåerna på flera år. Förklaringen är att testleveransen produceras med större salvor och utan efterföljande sortering, vilket ger högre volym men lägre kvalitet.
Beskedet kommer i september
Frågan om en långsiktig anrikningspartner, som Realtid tidigare rapporterat om är ännu inte löst.
Testleveransen slutförs i början av september och ska därefter utvärderas gemensamt med kunden.
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Utvärderingen ligger till grund för diskussioner om ett fortsatt leveransavtal. Preliminärt har den hittills anrikade malmen visat goda resultat hos kunden.
Tidplanen har därmed glidit bort en bit. I bokslutet angavs att utvärderingen skulle ske under maj–juni.
Bakslag för kopparprojektet
Kopparprojektet Pahtohavare utanför Kiruna, som lyfts fram som bolagets stora uppsida, har fått ett bakslag.
Bergsstaten avslog den 24 juni Lovisagruvans ansökan om nytt undersökningstillstånd för kopparoxidfyndigheten. Bolaget har överklagat till Förvaltningsrätten i Luleå och räknar med besked under hösten eller vintern.
Balansräkningen har samtidigt stärkts. De räntebärande lånen minskade från 23,8 till 15,7 miljoner kronor och soliditeten steg till 71 procent.
Kassan är dock fortsatt ansträngd: 0,1 miljoner kronor i likvida medel plus 0,9 miljoner i outnyttjad checkkredit vid halvårsskiftet.