Efter gruvkollapsen: Vänder till vinst – men ödesveckor väntar

Zink- och blygruvan i Lindesberg vänder till vinst i andra kvartalet. Intäkterna uppgick till 10,0 miljoner kronor, mot noll för samma period i fjol.

Gruvresultatet landade på 4,4 miljoner kronor, jämfört med minus 10,1 miljoner, och resultatet efter finansnetto blev 2,3 miljoner kronor. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

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Vinsten per aktie blev 46 öre, mot minus 2,43 kronor i fjol. Halvåret som helhet är dock fortfarande svagt negativt.

Malmen ligger kvar hos gruvan

Bakom siffrorna finns en betydande brasklapp. Av kvartalets nettointäkt på 10,0 miljoner kronor utgörs 5,4 miljoner av lagerförändring till självkostnad. Det fakturerade malmvärdet stannade på 4,7 miljoner kronor.

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Under kvartalet levererades bara 1,3 kton malm, eftersom kunden velat lagra malmen tillfälligt hos Lovisagruvan. Malmlagret växte därmed till 9,4 kton. Leveranserna har enligt bolaget återgått till normal takt efter kvartalets utgång.

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Samtidigt sjönk intäkten per fakturerat ton till 1 047 kronor, från 1 516 kronor för helåret 2025 – trots att zinkpriset enligt bolaget nådde de högsta nivåerna på flera år. Förklaringen är att testleveransen produceras med större salvor och utan efterföljande sortering, vilket ger högre volym men lägre kvalitet.