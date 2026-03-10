Ett strategiskt fynd av sällsynta jordartsmetaller har blivit en politisk hetpotatis. Efter år av juridisk strid och miljöprotester vid Vätterns strand ligger nu avgörandet för gruvan hos regeringen.
Sverige har metallerna EU behöver – 110 miljoner ton kvar i marken
Det kanadensiska gruvbolaget Leading Edge Materials har nått en kritisk milstolpe. Bergsstaten rekommenderar nu att bolaget beviljas bearbetningskoncession för den omstridda fyndigheten Norra Kärr, belägen mellan Gränna och Ödeshög.
Beslutet är dock långt ifrån okontroversiellt. Bergmästare Helena Kjellson har valt att gå emot Länsstyrelsen i Östergötland, som krävt hårda miljövillkor redan i detta skede. Nästa steg är ett beslut från Sveriges regering.
Kurt Budge, vd för Leading Edge Materials, kommenterar i ett pressmeddelande:
”Vi är mycket nöjda över att samtliga statliga myndigheter som hittills varit involverade i tillståndsprocessen har rekommenderat att vår ansökan godkänns”, säger vd Kurt Budge och fortsätter:
”Utvecklingen av Norra Kärr är avgörande för att bygga en robust europeisk försörjningskedja för tunga sällsynta jordartsmetaller. Detta är kritiskt för såväl svensk och europeisk säkerhet som för den gröna energiomställningen.”
Norra Kärr beskrivs som en globalt signifikant tillgång av tunga sällsynta jordartsmetaller. Metallerna är helt avgörande för tillverkning av permanentmagneter till elmotorer och vindkraftverk, enligt Wikipedia. En marknad som i dagsläget kontrolleras nästan helt av Kina.
För EU är projektet en nyckel i strävan efter minskat mineralmässigt beroende. Den här typen av metaller är klassade som strategiska och kritiska för EU.
Utöver de sällsynta metallerna planerar bolaget även att utvinna niob och zirkonium, samt stora mängder av industrimineralet nefelinsyenit som används i glastillverkning.
Den totala resurstillgången beräknas till 110 miljoner ton malm.
80 procent mindre yta – räcker det?
Kritiken mot gruvplanerna har under ett decennium varit massiv. Motståndarna, med organisationen Aktion Rädda Vättern i spetsen, pekar på riskerna för dricksvattnet och det känsliga ekosystemet i och runt Sveriges näst största sjö, skriver SVT.
För att blidka kritikerna har bolaget lagt fram en ny, bantad plan. Genom att flytta den kemiska processen från gruvområdet har man lyckats minska markanspråket med 80 procent. Dessutom har behovet av stora, riskfyllda gruvdammar eliminerats till förmån för torrdeponering.
Regeringens svåra val
Frågan hamnar nu på ett bord i Rosenbad där två tunga intressen krockar: behovet av en snabb grön omställning och skyddet av svenska naturvärden. Beslutet från regeringen skulle inte bara vara avgörande startskott för en viktig gruva, utan även en tydlig signal till den globala råvarumarknaden, där Sverige står högt i kurs.
Samtidigt varnar Bergsstaten för att regeringens övertagande kan innebära ytterligare förseningar i en process som redan dragit ut på tiden i över tio år. För investerarna i kanadensiska Leading Edge Materials väntar nu en nervös väntan på det slutgiltiga beskedet.