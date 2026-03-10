Det kanadensiska gruvbolaget Leading Edge Materials har nått en kritisk milstolpe. Bergsstaten rekommenderar nu att bolaget beviljas bearbetningskoncession för den omstridda fyndigheten Norra Kärr, belägen mellan Gränna och Ödeshög.

Beslutet är dock långt ifrån okontroversiellt. Bergmästare Helena Kjellson har valt att gå emot Länsstyrelsen i Östergötland, som krävt hårda miljövillkor redan i detta skede. Nästa steg är ett beslut från Sveriges regering.

Kurt Budge, vd för Leading Edge Materials, kommenterar i ett pressmeddelande:

”Vi är mycket nöjda över att samtliga statliga myndigheter som hittills varit involverade i tillståndsprocessen har rekommenderat att vår ansökan godkänns”, säger vd Kurt Budge och fortsätter:

”Utvecklingen av Norra Kärr är avgörande för att bygga en robust europeisk försörjningskedja för tunga sällsynta jordartsmetaller. Detta är kritiskt för såväl svensk och europeisk säkerhet som för den gröna energiomställningen.”

Norra Kärr beskrivs som en globalt signifikant tillgång av tunga sällsynta jordartsmetaller. Metallerna är helt avgörande för tillverkning av permanentmagneter till elmotorer och vindkraftverk, enligt Wikipedia. En marknad som i dagsläget kontrolleras nästan helt av Kina.

För EU är projektet en nyckel i strävan efter minskat mineralmässigt beroende. Den här typen av metaller är klassade som strategiska och kritiska för EU.

Utöver de sällsynta metallerna planerar bolaget även att utvinna niob och zirkonium, samt stora mängder av industrimineralet nefelinsyenit som används i glastillverkning.

Den totala resurstillgången beräknas till 110 miljoner ton malm.