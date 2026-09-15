Michael Dell satsar miljarder på försäkringar – AI ska lyfta vinsten

Michael Dell har byggt sin stora förmögenhet på datorer. 1984 grundade han Dell, som senare växte till teknikjätten Dell Technologies. I dag är han bolagets vd och styrelseordförande och hör till världens rikaste personer.

Nu väljer han att investera miljarder i en helt annan bransch.

Tillsammans med sitt familjekontor DFO Management och Sequence Holdings köper Dell den amerikanska försäkringsmäklaren The Baldwin Group. Prislappen är enligt Reuters rapportering 7,7 miljarder dollar. Baldwin hade före affären ett börsvärde på omkring 4,1 miljarder dollar.

När affären är genomförd kommer Baldwin att lämna börsen och bli privatägt. Enligt Reuters får Baldwins aktieägare 32,50 dollar per aktie. Det motsvarar en premie på 88 procent mot aktiekursen den 17 juni, innan uppgifterna om en möjlig affär började påverka aktien.

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Planerar att öka lönsamheten med AI

Baldwin arbetar bland annat med företagsförsäkringar, cybersäkerhet och personalförsäkringar och hanterar stora mängder data om kunder, risker och försäkringslösningar.

Det är en verksamhet där Dell och Sequence ser möjligheter att effektivisera med hjälp av mer teknik.

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I Baldwins pressmeddelande säger bolagets vd Trevor Baldwin att företagets strategi ligger fast, men att investeringarna i teknik och kompetens ska öka.

Mer automatisering kan minska det manuella arbetet och göra det möjligt för anställda att hantera fler kunder. Samtidigt kan data och AI användas för att utveckla tjänster och effektivisera delar av verksamheten.

Baldwin har dessutom möjlighet att växa genom förvärv av andra försäkringsmäklare.

Dell betalar ett högt pris i förhållande till Baldwins nuvarande lönsamhet. Affären värderar bolaget till omkring 20 gånger det justerade rörelseresultatet.

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