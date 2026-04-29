Ryssland kommer inte att visa upp militär utrustning under årets Segerdagsparad den 9 maj, för första gången på nästan två decennier.
Inga vapen på rysk militärparad – av rädsla för Ukraina
Det uppger försvarsdepartementet, med hänvisning till ”det rådande operationella läget”, rapporterar The Guardian.
Missa inte: Japanska drönare – nu vid ukrainska fronten. Realtid
Varken pansarfordon eller robotsystem kommer att rulla över Röda torget under paraden, som firar den sovjetiska segern över Nazityskland.
Även kadetter från militärskolor och ungdomsmilitära institutioner utelämnas från årets ceremoni.
Ukrainsk ”terrorism” bakom beslutet
Kreml bekräftade på onsdagen att det är ”ukrainsk terroristverksamhet” som ligger bakom förändringarna.
Ryska militärbloggare och analytiker bedömer att Moskva fruktar att ukrainska långdistansdrönare ska kunna slå mot militär utrustning under förberedelserna eller under själva paraden.
”Utrustningen är sårbar redan under förberedelsefasen, när kolonner parkerar och övar på öppna träningsområden utanför Moskva som är lätta att träffa med drönare”, säger den oberoende analytikern Ruslan Leviev till TV Rain.
Läs även: Ukrainsk vapenjätte: ”Kan nå Moskva redan i år”. Dagens PS
Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har Segerdagsparaderna dragits ned.
Förra årets 80-årsfirade var ett undantag, med minst 27 utländska statschefer på plats och en full procession av stridsvagnar, raketramper och drönare.
Ukrainas drönarkampanj drabbar rysk oljeindustri
De ukrainska långdistansattackerna mot ryskt territorium fortsätter i det närmaste dagligen.
I södra Ryssland har upprepade drönarsalvor mot ett stort oljeraffinaderi i Tuapse orsakat kraftiga bränder och tvingat myndigheter att uppmana invånare att stanna inomhus.
Missa inte: Så driver USA en långsiktig strategi i Hormuzsundet. Realtid
Under natten slogs även en oljepumpstation i Permregionen, djupt inne i Uralbergen, ut.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hyllade på onsdagen ”precisionen” i attackerna och uppgav att målen träffats på över 1 500 kilometers avstånd. ”Vi kommer att fortsätta att utöka dessa avstånd”, skrev han på X.
Framgångsrika attacker
Strategin att angripa rysk oljeinfrastruktur har tidigare lyfts fram av ekonomer som särskilt effektiv.
Den ryske ekonomen Vladislav Inozemtsev sa i september förra året, att ett förstört raffinaderi kan brinna i veckor och innehåller dyrbar västerländsk utrustning som är svår att ersätta under rådande sanktioner, till skillnad från en drönartillverkningsfabrik som snabbt kan byggas upp igen.
Läs även: Nu förstärker Estland sitt gränsförsvar. Dagens PS
Analytiker varnar dock för att överdriva den ekonomiska effekten.
Stigande oljepriser till följd av Mellanösternkonflikten hållit Rysslands energiintäkter på en hög nivå, vilket gett Moskva betydande inkomster trots att delar av raffinaderingskapaciteten slagits ut.