Inga vapen på rysk militärparad – av rädsla för Ukraina

Det uppger försvarsdepartementet, med hänvisning till ”det rådande operationella läget”, rapporterar The Guardian.

Missa inte: Japanska drönare – nu vid ukrainska fronten. Realtid

Varken pansarfordon eller robotsystem kommer att rulla över Röda torget under paraden, som firar den sovjetiska segern över Nazityskland.

Även kadetter från militärskolor och ungdomsmilitära institutioner utelämnas från årets ceremoni.

Ukrainsk ”terrorism” bakom beslutet

Kreml bekräftade på onsdagen att det är ”ukrainsk terroristverksamhet” som ligger bakom förändringarna.

Vladimir Putin vill inte se några attacker på rysk mark under årets stora parad. (Foto: Vyacheslav Prokofyev /AP/TT).

Ryska militärbloggare och analytiker bedömer att Moskva fruktar att ukrainska långdistansdrönare ska kunna slå mot militär utrustning under förberedelserna eller under själva paraden.

”Utrustningen är sårbar redan under förberedelsefasen, när kolonner parkerar och övar på öppna träningsområden utanför Moskva som är lätta att träffa med drönare”, säger den oberoende analytikern Ruslan Leviev till TV Rain.

Läs även: Ukrainsk vapenjätte: ”Kan nå Moskva redan i år”. Dagens PS

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har Segerdagsparaderna dragits ned.

Förra årets 80-årsfirade var ett undantag, med minst 27 utländska statschefer på plats och en full procession av stridsvagnar, raketramper och drönare.