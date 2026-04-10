Svensk ekonomi går på tomgång

Sveriges BNP låg stilla i februari jämfört med januari. Det visar SCB:s BNP‑indikator som publicerades på fredagen. Jämfört med februari i fjol ökade BNP med 1,6 procent, kalenderkorrigerat.

”Den ekonomiska utvecklingen i februari var i stort oförändrad jämfört med januari, med små rörelser i flera stora aggregat,” säger Asuman Erenel, nationalekonom på SCB.

Den uteblivna månadsökningen kommer efter en period av svag utveckling i flera delar av ekonomin. Enligt SCB rörde sig den ekonomiska aktiviteten i stort sett sidledes under inledningen av året.

Svag utveckling i konsumptionen

SCB:s kortperiodiska statistik visar att både tjänstesektorns omsättning och hushållens konsumtion ökade i mycket låg takt under årets första månader.

Det innebär att flera centrala delar av ekonomin utvecklades svagt samtidigt, utan tydliga uppgångar i någon större sektor.

Månadsutfallet ger en tidig indikation på att ekonomin fortsatt befinner sig i ett läge med begränsad tillväxtkraft. De mer omfattande nationalräkenskaperna publiceras senare under våren.

