Storbank sänker prognosen för Sverige

Handelsbankens ekonomer sänker tillväxtprognosen för i år till 2,1 procent kalenderkorrigerat, mot tidigare 2,7 procent.

Styrräntan antas vara oförändrad året ut, för att höjas två steg till 2,25 procent 2027 samtidigt som tillväxten får ny fart.

Osäkerheten sänker Sverige

Enligt bankens bedömning bromsar konflikten i Mellanöstern den globala återhämtningen, men huvudscenariot är att det vänder i höst.

”Om osäkerheten och inflationsimpulsen lättar ser vi goda möjligheter till en återhämtning som påminner om den vi såg efter tullchocken förra året”, säger bankens chefsekonom Christina Nyman i ett pressmeddelande.

Fast risken finns att det går åt andra hållet, med ”kraftigt högre oljepriser, bredare inflationsuppgång och räntehöjningar trots en svagare konjunktur”, skriver banken.