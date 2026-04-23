Krigsutbrottet i Mellanöstern har drivit upp priserna på gas, olja och el. Nu försöker hushåll skydda sig genom att hitta andra alternativ.
Energikrisen driver hushåll mot nya lösningar
När energipriserna steg efter krigsutbrottet började hushåll i hela Europa beställa solceller i en takt som branschen inte sett tidigare.
Grossister och energibolag i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna rapporterar kraftiga ökningar i försäljningen, ofta mer än en fördubbling på några veckor.
Utvecklingen är ett uppvaknande
Det tyska bolaget Solarhandel24 tredubblade sin försäljning i mars och räknar med att göra det igen i april. Bolaget köper in en halv miljon paneler, anställer 85 personer och förbereder sig för fortsatt hög efterfrågan.
Medgrundaren Janik Nolden säger i en intervju med Reuters, att kriget bara synliggjort ett problem som funnits länge:
”Energiberoendet har varit en fälla. Nu ser vi konsekvenserna.”
Även Enpal, som är en av Tysklands största solcellsaktörer, ökar försäljningen kraftigt. Bolaget noterar 30 procent fler beställningar i mars och 33 procent fler i april jämfört med förra året.
Fler väljer kompletta energisystem
Hushållen nöjer sig inte längre med enbart solpaneler, utan väljer i allt högre grad kompletta energisystem där solceller kombineras med batterier och laddboxar för elbil.
Som ett resultat kan hushållen lagra överskottsel och använda den senare, vilket minskar beroendet av elnätet och dämpar effekten av svängande elpriser.
Samtidigt rapporterar Holland Solar i Nederländerna att efterfrågan på energilagring har ökat med 40–50 procent sedan kriget bröt ut.
På liknande sätt ser E.ON en tydlig uppgång, där kundförfrågningarna nästan har fördubblats på ett år.
Europachefen Filip Thon säger att ökningen inte kan förklaras av säsong eller väder, utan drivs istället av hushåll som vill stabilisera sina energikostnader och minska sin exponering mot ett mer osäkert energisystem.
Ett strukturellt skifte – ingen tillfällighet
Flera aktörer ser utvecklingen som ett strukturellt skifte snarare än en tillfällig krisreaktion. På OVO Energy har försäljningen i april ökat tio gånger jämfört med samma period i fjol.
Företaget menar att hushållen i allt högre grad planerar långsiktigt och att kriget snarare accelererar en förändring som redan är igång.
Samtidigt pressar en global överproduktion priserna på solpaneler, där Kina står för en stor del av tillverkningen.
Det gör att fler hushåll både får starkare incitament och bättre förutsättningar att investera i egen elproduktion.