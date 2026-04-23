Energikrisen driver hushåll mot nya lösningar

När energipriserna steg efter krigsutbrottet började hushåll i hela Europa beställa solceller i en takt som branschen inte sett tidigare.



Grossister och energibolag i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna rapporterar kraftiga ökningar i försäljningen, ofta mer än en fördubbling på några veckor.

Utvecklingen är ett uppvaknande

Det tyska bolaget Solarhandel24 tredubblade sin försäljning i mars och räknar med att göra det igen i april. Bolaget köper in en halv miljon paneler, anställer 85 personer och förbereder sig för fortsatt hög efterfrågan.

Medgrundaren Janik Nolden säger i en intervju med Reuters, att kriget bara synliggjort ett problem som funnits länge:

”Energiberoendet har varit en fälla. Nu ser vi konsekvenserna.”

Även Enpal, som är en av Tysklands största solcellsaktörer, ökar försäljningen kraftigt. Bolaget noterar 30 procent fler beställningar i mars och 33 procent fler i april jämfört med förra året.