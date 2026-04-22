Svart svan kan slå mot kritisk råvara

Enligt Mercuria, en av världens största råvaruhandlare, befinner sig aluminiumsektorn i ett ”svart svan”-läge.



Konflikten mellan USA/Israel och Iran har skapat omfattande störningar i transporterna av aluminium genom Hormuz.

Regionen står för omkring 7 miljoner ton årlig kapacitet, motsvarande 9 procent av världens aluminiumproduktion. När leveranserna stryps faller produktionen snabbt.

”Ingen kunde ha förutsett en störning av den här storleken”, säger Nick Snowdon, chef för metallanalys på Mercuria, till Reuters.

Priserna rusar

Oroligheterna har drivit upp priset på London Metal Exchange till 3 672 dollar per ton, den högsta nivån på fyra år. Samtidigt har prispremierna för fysisk metall i USA och Europa skjutit i höjden.

Mercuria räknar med ett underskott på minst 2 miljoner ton i år. Det kan bli större om flödena av aluminium inte normaliseras snabbt.

Låga lager gör situationen sårbar

De globala lagren har små buffertar. Och Usa och Europa är särskilt utsatta. Förra året importerade USA 22 procent av sitt aluminium från Mellanöstern, medan Europa tog in 18,5 procent från regionen.

Kan bli den största chocken sedan 2000‑talet

Mercuria beskriver situationen som den största enskilda störningen på en basmetallmarknad sedan början av 2000‑talet.



Om konflikten drar ut på tiden och flödena av aluminium fortsätter att begränsas kan underskottet växa ytterligare.

För industrin innebär det stigande kostnader och risk för leveransproblem under resten av året.

