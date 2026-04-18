Tyska tankesmedjan varnar: "Vi kan inte lita på USA"

Det menar Patrick Keller, chef för Center for Security and Defense vid den tyska tankesmedjan DGAP (German Council on Foreign Relations), på pressdragning om tysk utrikes- och säkerhetspolitik.

”Vi kan inte fundamentalt lita på president Trump och hans administration att leva upp till löftet i artikel 5. Vi har, liksom många i Europa, en påtaglig rädsla för att bli övergivna inom alliansen”, sa Keller, som tidigare arbetat vid det tyska försvarsdepartementet.

Enligt Keller är oron inte begränsad till att USA avstår från att stödja europeiska ansträngningar, det finns även en farhåga om att Washington aktivt motarbetar dem, något som han menar redan syns i delar av förhandlingarna mellan USA och Ryssland om Ukraina.

Smärtsam ”Zeitenwende”

Keller beskrev skiftet i tysk säkerhetspolitik som den ”Zeitenwende”, den historiska vändpunkten, vilket var den term som förre förbundskanslern Olaf Scholz myntade tre dagar efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Tyskland är på god väg mot Natos nya mål på 3,5 procent av BNP till försvaret, med beslut om försvarsinvesteringar på minst 500 miljarder euro efter att skuldtaket undantagits för försvarsutgifter.

Samtidigt varnade Keller för att den tyska befolkningen är märkbart obekväm med utvecklingen. Han beskrev efterkrigstidens Tyskland som ett land som upplevt en ”gyllene era” efter återföreningen: billig säkerhet från USA, billig energi från Ryssland och en växande marknad i Kina.

Samtliga tre pelare håller nu på att falla bort.

”Tyskland känner att vi har varit på toppen av berget, och vart vi än går nu så går det utför, åtminstone ett tag”, sade Keller.