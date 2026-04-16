Den svenska konjunkturen visar en tudelad bild i början av 2026. SCB:s konjunkturklocka indikerar att läget är starkare än för ett år sedan, men uppgången har tappat fart och flera centrala indikatorer har vänt nedåt.
Spretig konjunkturbild – flera indikatorer vänder ner
I februari 2026 låg 8 av 13 indikatorer över sin långsiktiga trend, jämfört med endast en indikator i februari 2025 då det rådde lågkonjunktur.
Trots förbättringen över året har utvecklingen planat ut under de senaste månaderna, det framgår av SCB:s konjunkturklocka.
”Flera indikatorer som hade en positiv utveckling under 2025 vände ner i slutet av året”, säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB i en kommentar.
BNP och industriordrar faller – konsumtion ökar
Bland de indikatorer som fallit tillbaka finns BNP-indikatorn, hushållskonsumtionen och industrins orderingång.
BNP-indikatorn befann sig i februari fortsatt i recessionsfasen, medan hushållskonsumtionen och orderingången låg i återhämtningsfasen.
Samtidigt syns positiva signaler på andra håll. Nyregistreringen av personbilar och lastbilar befinner sig i expansionsfasen, och stärkta utrikeshandelssiffror har lyft både varuexporten och varuimporten, som nu uppvisar en uppåtgående trend.
Detaljhandeln med sällanköpsvaror var den indikator som förbättrades mest under det senaste året, även om uppgången stannade av i februari.
Trenden fortsätter
Bilden bekräftar det mönster SCB redovisade i förra månadens rapport.
Där konstaterades att den svenska ekonomin stärktes under 2025 med den högsta BNP-tillväxten på fyra år, driven av hög offentlig konsumtion och investeringar under fjärde kvartalet.
Ökningen beskrevs dock som historiskt blygsam, och månadsindikatorerna visade att året avslutades svagt med nedgångar i december och januari.
Sammantaget pekar SCB:s statistik på en konjunktur som förbättrats jämfört med fjolåret men som nu rör sig sidledes.