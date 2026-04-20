USA krossas under skuldberget – då vill Trump ta bort inkomstskatt

År efter år lovar amerikanska politiker att leverera ny ekonomisk politik som ska begränsa landets skenande underskott. Ändå fortsätter skuldberget att växa – snart till 40 000 miljarder dollar.

Ofattbara summor.

Mitt i den brinnande skuldkrisen lovar Donald Trump generösa skattereformer i form av avskaffad eller kraftigt reducerad inkomstskatt. Hur ska det finansieras i en redan ihålig budget? Med landet nya intäktskälla – intäkter från tullar.

Tullmiljarder ska rädda USA

”Det kommer att bli tusen miljarder dollar”, sa Donald Trump enligt Yahoo Finance sent i fjol. Intäkter som ska användas för att avskaffa den statliga inkomstskatten som i dag är statens enskilt största inkomstkälla.

Nu har man räknat ordentligt på hur realistiskt detta är. Redan i dag har landet tagit in hundratals miljarder i tullar, och man menar att årets intäkter ska bli betydligt större. Men det råder stor osäkerhet på vad han kan ha menat – menar han även de pengar landet väntas tjäna på att fabriker och verksamheter flyttar till USA för att undvika tullar?

Han menade i alla fall att intäkterna borde gå till att sänka skatten på lön, antingen helt eller delvis.

Matematiken brister – skuldberget växer

2025 fick staten in över 2 656 miljarder dollar på att beskatta individuella inkomster. Det är mer än fem gånger så mycket som man får in på att beskatta företags inkomster, och mer än tio gånger mer än tullarna.

Ekonomen Erica York på Tax Foundation understryker att matten inte går ihop och att Trumps vision blir svår att genomföra. Det kräver nämligen medhåll från kongressen. Dessutom är staten i USA i desperat behov av mer intäkter, inte mindre.

