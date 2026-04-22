Ukrainas president Zelenskyj meddelade på tisdagen att Druzhba-pipelinen reparerats och är redo att återuppta oljeleveranser till Ungern och Slovakien, vilket kan bana väg för ett fryst EU-lån på 90 miljarder euro till Ukraina.
Ukraina öppnar oljeledning – kan låsa upp lån för miljarder
Pipelinen från sovjeteran skadades av ryska drönare i slutet av januari och har sedan dess stått still.
Ungerns avgående premiärminister Viktor Orbán och den slovakiska regeringen anklagade Ukraina för att medvetet försena reparationerna, något som Kyiv bestred.
”Vi har uppfyllt alla våra åtaganden. Vi har gjort allt vi kunnat och infrastrukturen har reparerats, sade Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha enligt Reuters.
Kopplar oljan till frysta lån
Volodymyr Zelenskyj kopplar återupptagandet av oljetransporten direkt till upplåsningen av EU-lånet, som frysts av Ungern inför det parlamentsval som slutade med ett historiskt nederlag för Orbán.
Europeiska rådets ordförande António Costa tackade enligt omedelbart Zelenskyj för att han ”levererat, som överenskommet”.
Slovakiens ekonomiminister Denisa Sakova uppgav på onsdagen att oljeleveranserna via Druzhba väntas återupptas tidigt på torsdagen, sedan Ukraina meddelat att arbete påbörjats i Vitryssland för att bygga upp trycket i ledningen.
Det ungerska oljebolaget MOL bekräftade att bolaget informerats om att transitering av rysk råolja till Ungern och Slovakien är redo att återupptas.
Återupptar diskussioner
I och med att oljeflödet väntas återupptas ska EU-ländernas ambassadörer i Bryssel återuppta diskussionerna om det slutliga godkännandet av lånet, som ska täcka två tredjedelar av Ukrainas finansieringsbehov 2026 och 2027.
Nyheten kom i samband med uppgifter om att ukrainska säkerhetstjänsten genomfört en drönattack mot en pumpstation vid byn Prosvet i ryska Samara-regionen, och orsakat brand i fem oljetankar.
EU:s utrikespolitiska chef Kaja Kallas sade, enligt Euractiv, att hon förväntade sig ett ”positivt beslut” om lånet ”inom de närmaste 24 timmarna”.
Ungern och Slovakien är de enda två EU-länder som fortfarande importerar rysk olja.