Ukraina öppnar oljeledning – kan låsa upp lån för miljarder

Pipelinen från sovjeteran skadades av ryska drönare i slutet av januari och har sedan dess stått still.

Ungerns avgående premiärminister Viktor Orbán och den slovakiska regeringen anklagade Ukraina för att medvetet försena reparationerna, något som Kyiv bestred.

”Vi har uppfyllt alla våra åtaganden. Vi har gjort allt vi kunnat och infrastrukturen har reparerats, sade Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha enligt Reuters.

Kopplar oljan till frysta lån

Volodymyr Zelenskyj kopplar återupptagandet av oljetransporten direkt till upplåsningen av EU-lånet, som frysts av Ungern inför det parlamentsval som slutade med ett historiskt nederlag för Orbán.

Europeiska rådets ordförande António Costa tackade enligt omedelbart Zelenskyj för att han ”levererat, som överenskommet”.

Slovakiens ekonomiminister Denisa Sakova uppgav på onsdagen att oljeleveranserna via Druzhba väntas återupptas tidigt på torsdagen, sedan Ukraina meddelat att arbete påbörjats i Vitryssland för att bygga upp trycket i ledningen.

Det ungerska oljebolaget MOL bekräftade att bolaget informerats om att transitering av rysk råolja till Ungern och Slovakien är redo att återupptas.