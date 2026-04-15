Donald Trump säger att kriget med Iran snart kan vara slut och att Tehran är angeläget om att nå en fredsuppgörelse. Samtidigt har USA:s blockad av Irans hamnar nu helt stoppat landets sjöburna handel.
Trump: Kriget med Iran "väldigt nära över" - ska ha full blockad
”Vi har besegrat dem militärt, totalt”, sade Trump i en förinspelad intervju med Fox Business Network som sändes på onsdagen, enligt CNBC. ”Jag tror att det är nära att vara över, jag ser det som väldigt nära att vara över”.
Missa inte: Världsordningen faller – men Kina kan stå som vinnare. Realtid
Presidenten tillade att han tror att Iran ”vill få till en deal, väldigt gärna” och förutspådde att aktiemarknaden kommer att rusa när konflikten väl är avslutad.
Positiv marknad trots diplomatiska hinder
Uttalandena kommer mitt i växande optimism på marknaderna om att en diplomatisk lösning kan nås, trots att fredssamtalen i Pakistan bröt samman förra helgen utan genombrott.
Enligt Reuters kan förhandlingsteam från både USA och Iran återvända till Islamabad senare i veckan. Irans utrikesdepartement uppgav att en pakistansk delegation troligen anländer till landet på onsdagen för att överlämna meddelanden från Washington.
Läs även: USA:s finansminister: Värt lite smärta att bli av med hotet från Iran. Dagens PS
Vicepresident JD Vance, som ledde den amerikanska delegationen vid förra veckans samtal, sade sig vara positiv till läget och att Trump vill nå en ”storslagen uppgörelse” med Iran.
Samtidigt konstaterade han att det råder djupt misstroende mellan de två länderna.
Kärnvapen i fokus
Irans kärnvapenambitioner utgör en central knäckfråga.
USA har föreslagit att Iran fryser all kärnverksamhet i 20 år, medan Tehran har erbjudit ett uppehåll på tre till fem år, enligt Reuters.
Washington kräver dessutom att anrikat kärnmaterial förs ut ur landet, medan Iran vill att internationella sanktioner hävs.
Missa inte: Hedgefond-jätten: Recession är oundvikligt om detta fortsätter. Realtid
Nyhetsbyrån AP hänvisar till regionala tjänstemän som uppger att USA och Iran har en principöverenskommelse om att förlänga det tvåveckor långa eldupphöret.
En hög amerikansk tjänsteman sägerdock till CNBC att USA ”inte formellt har gått med på en förlängning av vapenvilan”.
Blockad av Hormuzsundet
Parallellt med diplomatiska ansträngningar har USA dragit åt sin blockad av Hormuzsundet. Enligt Reuters har åtta irananknutna oljetankers stoppats sedan blockaden inleddes i måndags.
USA:s militär meddelade att blockaden nu är fullt genomförd och helt har stoppat Irans internationella sjöhandel.
Läs även: Iran förlorar miljarder – risk för intern kris. Dagens PS
Oljepriserna, som fallit tidigare i veckan, klättrade tillbaka till omkring 96 dollar per fat. Irans militärledning har varnat för att man kan komma att störa handelsflöden i Persiska viken, Omanbukten och Röda havet om blockaden fortsätter.
Kriget, som USA och Israel inledde den 28 februari, har hittills krävt uppskattningsvis 5 000 liv, varav omkring 3 000 i Iran och 2 000 i Libanon.