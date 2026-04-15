Trump: Kriget med Iran "väldigt nära över" - ska ha full blockad

”Vi har besegrat dem militärt, totalt”, sade Trump i en förinspelad intervju med Fox Business Network som sändes på onsdagen, enligt CNBC. ”Jag tror att det är nära att vara över, jag ser det som väldigt nära att vara över”.

Presidenten tillade att han tror att Iran ”vill få till en deal, väldigt gärna” och förutspådde att aktiemarknaden kommer att rusa när konflikten väl är avslutad.

Positiv marknad trots diplomatiska hinder

Uttalandena kommer mitt i växande optimism på marknaderna om att en diplomatisk lösning kan nås, trots att fredssamtalen i Pakistan bröt samman förra helgen utan genombrott.

Enligt Reuters kan förhandlingsteam från både USA och Iran återvända till Islamabad senare i veckan. Irans utrikesdepartement uppgav att en pakistansk delegation troligen anländer till landet på onsdagen för att överlämna meddelanden från Washington.

Vicepresident JD Vance, som ledde den amerikanska delegationen vid förra veckans samtal, sade sig vara positiv till läget och att Trump vill nå en ”storslagen uppgörelse” med Iran.

Samtidigt konstaterade han att det råder djupt misstroende mellan de två länderna.