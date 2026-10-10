Silverbristen som drev priset till rekordnivåer i början av året är över. Nu spår Deutsche Bank att marknaden kan slå över i överskott redan nästa år. Det är en tvärvändning från bankens egen syn för bara några månader sedan.
Storbanken vänder om silvret – varnar nu för överskott
Silverpriset kan landa på i snitt 70 dollar per uns under andra kvartalet 2027. Det skriver Daniel Ghali, chef för metallanalys på Deutsche Bank, i en ny rapport. Det är lägre än de nivåer silver handlades på under första halvåret i år.
”Den värsta silverbristen ligger tydligt bakom oss”, skriver Ghali i rapporten.
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I början av 2026 handlades silver tillfälligt över 120 dollar per uns. Bakom uppgången låg fysisk brist i London, geopolitisk oro och köp av metallen som trygg hamn. Därefter rasade priset.
I måndags låg det på knappt 61 dollar enligt Trading Economics. Det är omkring 14 procent lägre än vid årsskiftet, men fortfarande cirka 26 procent högre än för ett år sedan.
Kovändning från banken
Prognosen är en kovändning även för Deutsche Bank själv.
I februari räknade bankens analytiker Michael Hsueh med att silver skulle nå 100 dollar per uns vid årets slut, enligt Investing. I januari utgick banken från ett silverpris kring 95 dollar per uns 2027.
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Sedan dess har banken fått en ny chef för metallanalysen. Ghali rekryterades i maj från Toronto Dominion Bank, rapporterade Bloomberg.
Lagren växer
Enligt Deutsche låg mer än 914 miljoner uns silver i Londons kommersiella valv vid utgången av augusti. Av dessa var över 300 miljoner uns fritt tillgängliga för köp, en ökning med 70 procent sedan oktober 2025. Lagren har också vuxit i CME:s depåer och i Shanghai.
”Vi menar att tillgången på metall nu är god och att det syns i alla jurisdiktioner”, skriver Ghali.
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Förra veckan beskrev han i en intervju med BNN Bloomberg att den fysiska silvermarknaden i fjol sannolikt var som mest ansträngd sedan bröderna Hunt försökte cornera marknaden för nästan ett halvsekel sedan.
”Förutsättningarna för silver har förändrats dramatiskt”, säger han till BNN Bloomberg, enligt Kitco.
Solcellerna snålar
Den viktigaste förklaringen finns på efterfrågesidan. Deutsche räknar med att den globala silveranvändningen i solceller minskar med mer än 20 procent i år och med 33 procent i Kina. Tillverkarna använder tunnare kontakter, kopparbelagda silverpastor och nya konstruktioner. Silverinnehållet per solcell väntas sjunka med 17 procent i år.
Det höga priset har skyndat på utvecklingen. Tidigare i år stod silver för över 30 procent av tillverkningskostnaden för solpaneler, jämfört med under 10 procent i början av 2025. Nu ligger andelen kring 14 procent.
Realtid har tidigare skrivit om silvrets revansch som både ädelmetall och industrimetall. Nu är det just industridelen som sviktar.
Branschen ser fortfarande underskott
Alla delar inte Deutsches bild. Silver Institute och analysfirman Metals Focus räknar i årets World Silver Survey, som publicerades i april, med ett underskott på 46,3 miljoner uns i år. Det vore det sjätte året i rad.
Även Commerzbank har sänkt sin prognos, till 67 dollar per uns vid årsskiftet och 80 dollar vid utgången av 2027. Banken ser dock fortfarande ett underskott på marknaden.
Deutsche pekar själv på flera osäkerheter. I Kina handlas silver med ett ihållande premium trots svagare efterfrågan och växande lager, något banken inte kan förklara. Indiens import ligger 25 procent under fjolårets nivå efter höjda tullar, även om augustisiffrorna tyder på en återhämtning. Silverfonder kan dessutom komma att sälja omkring 40 miljoner uns fram till december 2027, om mönstret från tidigare räntehöjningscykler i USA upprepas.
För svenska Boliden kommer ett svagare silverpris i ett redan besvärligt läge. Bolagets zink- och silvergruva Garpenberg drabbades i våras av onormal seismisk aktivitet, och produktionen har sedan dess legat på en bråkdel av kapaciteten.