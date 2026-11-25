Den 29-årige Mordichai Weiss från Monsey i delstaten New York dömdes på tisdagen av den federala domaren Robert Kirsch i New Jersey till 50 månaders fängelse.

Weiss måste också betala 94,4 miljoner dollar i skadestånd till de drabbade långivarna, och samma belopp förverkas. Efter fängelsestraffet följer tre års övervakning.

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Han erkände i maj en åtalspunkt för konspiration till elektroniskt bedrägeri (wire fraud). Brottet har ett maxstraff på 20 års fängelse.

Lånade mer än köpeskillingen

Enligt åklagarna samarbetade Weiss mellan april 2022 och juni 2023 med andra personer för att lura långivare att bevilja lån till flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Utan bedrägeriet hade lånen aldrig beviljats i den storleken.

Metoden var att lämna in förfalskade handlingar, bland annat manipulerade bankutdrag och falska likvidavräkningar, som angav ett högre köpepris än det verkliga.

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I maj 2023 kom Weiss överens om att köpa ett hyreshuskomplex i Houston, Texas, för cirka 66,9 miljoner dollar. Till långivaren lämnades i stället ett falskt köpeavtal på 97,8 miljoner dollar, och den uppblåsta siffran återkom i flera andra förfalskade dokument.

Långivaren beviljade ett lån på omkring 68,5 miljoner dollar, alltså mer än vad fastigheten faktiskt kostade. Weiss slutade senare att betala på lånet.

Fastigheten är det 326 lägenheter stora komplexet Virtuo Med Center Apartments, enligt branschsajten The Real Deal. Långivaren Berkadia stämde 2025 Weiss och titelbolaget Cross Bridge Title och hävdade att bolaget förlorat över 24 miljoner dollar på affären.

Totalt 2,3 miljarder kronor

Sammanlagt fick Weiss lån på cirka 229,6 miljoner dollar, drygt 2,3 miljarder kronor, från flera finansinstitut. Förlusterna på 94,4 miljoner dollar, motsvarande omkring 950 miljoner kronor, drabbade bland andra de statligt kontrollerade bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac.

Bedrägeriet omfattade hyreshus i New Jersey, New York, Maryland, Kentucky, Florida och Texas, skriver Patch. Ett av dem är 75 Prospect Street i East Orange, New Jersey. Där fick ett bolag i Weiss namn ett lån på nästan 13,5 miljoner dollar, trots att byggnaden då var taxerad till 8,5 miljoner dollar.

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Enligt Patch har hyresgästerna i huset rapporterat om mögel, läckage och trasiga hissar. Hösten 2022 fick samtliga hyresgäster vräkningsbesked. I dag står mer än hälften av husets 44 lägenheter tomma.

Del av större härva

Weiss pekades ut som en möjlig måltavla redan 2024, i en granskning av The Real Deal. Det gällde en bredare federal utredning om bedrägerier med lån till flerbostadshus, där köpeskillingar blåstes upp för att få större lån. Enligt tidningen hade Weiss bolag då fått sju lån från Fannie Mae eller Freddie Mac för att köpa elva hyreshuskomplex.

Utredningen sköts av generalinspektörens kontor vid Federal Housing Finance Agency, som övervakar Fannie Mae och Freddie Mac.

Åklagarmyndigheten kopplar domen till justitiedepartementets nya enhet mot bedrägerier, som inrättades i april och som stöder en arbetsgrupp under ledning av vicepresident JD Vance.

Även i Sverige har lån som beviljats på falska underlag fått stor uppmärksamhet. Realtid har tidigare skrivit om förfalskade årsbokslut bakom bolånebedrägerier och om en liga som utnyttjade nyanlända för att lura svenska banker. Dagens PS har beskrivit hur en som var arbetslös fick ett bolån på fyra miljoner kronor.