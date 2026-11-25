Den amerikanske fastighetsinvesteraren till 50 månaders fängelse. Med falska köpehandlingar och manipulerade bankdokument fick han och hans medbrottslingar lån som fastigheterna inte motiverade. I en affär i Houston lånade han mer än hela den verkliga köpeskillingen. Kreditgivarnas förluster uppgår till 94,4 miljoner dollar.
29-årig fastighetsinvesterare lurade till sig lån på 230 miljoner dollar
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