Ryanair fortsätter att tänja på gränserna för vad en flygbiljett egentligen innehåller. Efter nya regler för bagage och digitala boardingkort kommer nästa förändring. Passagerare som inte betalar för sin sittplats får numera normalt veta var de ska sitta först några timmar före avgång.
Ryanairs nya knep: Betala extra eller vänta på din flygstol
Tre dygn att checka in – tre timmar att vänta
I slutet av oktober ändrade Ryanair sitt system för platsfördelning. Tidigare fick resenärer som avstod från att köpa en specifik sittplats besked vid incheckningen, normalt ett dygn före avgång.
Nu kan du checka in redan 72 timmar före resan, men platsnumret dyker normalt upp först tre till fyra timmar innan planet lyfter. Enligt Ryanairs villkor kan beskedet dröja till två timmar före avgång.
Tidigare gick det att se vilken gratisplats man fått och sedan betala för att byta. Den möjligheten har blivit betydligt sämre.
Ryanair förklarar förändringen med att betalande kunder under sommaren klagade över att attraktiva platser redan hade delats ut gratis.
Till irländska medier säger flygbolaget att passagerare som väljer slumpmässig placering uppenbarligen inte bryr sig om var de sitter.
Ryanair skruvar åt reglerna
Perfect Weekend har tidigare rapporterat om flera förändringar som gör flygresan mer komplicerad.
Sedan den 10 november måste incheckat bagage lämnas senast 60 minuter före avgång, jämfört med tidigare 40 minuter. Missar du gränsen riskerar du att förlora din biljett.
Dessutom har Ryanair avskaffat de vanliga pappersboardingkorten och gått över till digitala alternativ. Incheckningen på nätet måste fortfarande vara klar senast två timmar före avgång.
Nu blir alltså även sittplatsen en fråga om tålamod och betalningsvilja.
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Barnfamiljerna vann en strid
Ryanairs sittplatspolitik har tidigare väckt irritation. I juni inledde den brittiska konkurrensmyndigheten en granskning av bolagets krav på att föräldrar skulle betala för att sitta tillsammans med sina barn.
Två veckor senare backade flygbolaget och införde ett kostnadsfritt alternativ.
En äldre undersökning från den brittiska luftfartsmyndigheten visade att 35 procent av Ryanairs passagerare som inte betalat för platsreservation hamnade åtskilda från sina resesällskap. Hos Emirates var motsvarande siffra 22 procent.
Tre miljarder euro på allt runt biljetten
Affärsmodellen är lönsam.
Under halvåret fram till september 2026 tjänade Ryanair 3,08 miljarder euro på extratjänster som bagage, sittplatser och andra tillval. Det motsvarade drygt 30 procent av koncernens totala intäkter.
Utslaget på halvårets 125,8 miljoner resenärer blir det ungefär 24,50 euro, eller omkring 270 kronor, per passagerare utöver själva flygbiljetten.
Redan 2017 granskade BBC hur slumpmässigt Ryanair egentligen fördelade sina gratisplatser. Sexton testresenärer fick samtliga mittplatser, trots att andra alternativ fanns tillgängliga.
Ryanair medgav senare att bolaget försökte hålla gång- och fönsterplatser tillgängliga.
Statistikern Jennifer Rogers räknade ut sannolikheten för att alla sexton skulle få mittplatser genom en helt slumpmässig fördelning.
En på 540 miljoner.
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