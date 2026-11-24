Tre dygn att checka in – tre timmar att vänta

I slutet av oktober ändrade Ryanair sitt system för platsfördelning. Tidigare fick resenärer som avstod från att köpa en specifik sittplats besked vid incheckningen, normalt ett dygn före avgång.

Nu kan du checka in redan 72 timmar före resan, men platsnumret dyker normalt upp först tre till fyra timmar innan planet lyfter. Enligt Ryanairs villkor kan beskedet dröja till två timmar före avgång.

Tidigare gick det att se vilken gratisplats man fått och sedan betala för att byta. Den möjligheten har blivit betydligt sämre.

Ryanair förklarar förändringen med att betalande kunder under sommaren klagade över att attraktiva platser redan hade delats ut gratis.

Till irländska medier säger flygbolaget att passagerare som väljer slumpmässig placering uppenbarligen inte bryr sig om var de sitter.