EU och Indonesien har skrivit under ett frihandelsavtal som tar bort tullarna på 98,5 procent av tullpositionerna för EU:s export. Regeringen bedömer att upp till 2 900 jobb kan skapas i Sverige.
EU skrotar tullar – kan ge 2 900 svenska jobb
Efter nästan tio års förhandlingar skrev EU och Indonesien i lördags under ett omfattande avtal om ekonomiskt partnerskap, Cepa, och ett separat investeringsskyddsavtal.
EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič undertecknade avtalet i Bryssel.. Förhandlingarna inleddes 2016 och gick igenom 19 förhandlingsrundor innan de avslutades i september i fjol.
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Enligt EU-kommissionen försvinner importtullarna på 98,5 procent av tullpositionerna för EU-varor som exporteras till Indonesien. Samtidigt blir procedurerna enklare. Kommissionen räknar med att europeiska exportörer sparar över 600 miljoner euro om året i tullar, vilket motsvarar drygt 6,5 miljarder kronor.
Alla tullar försvinner inte direkt. Indonesiens tull på 50 procent på europeiska bilar ska till exempel fasas ut under fem år, rapporterar Reuters.
Upp till 2 900 svenska jobb
”Efter tio år går vi äntligen i mål med ett historiskt frihandelsavtal med Indonesien”, säger Benjamin Dousa (M), bistånds- och utrikeshandelsminister, i ett pressmeddelande.
Dousa menar att avtalet stärker både EU:s och Sveriges handel med regionen och ger svenska företag nya möjligheter. Regeringen bedömer att det kan skapa upp till 2 900 nya jobb i Sverige.
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Kommissionen räknar med att EU:s export till Indonesien ökar med nästan 40 procent inom 15 år. Störst blir ökningen inom maskiner, motorfordon och metaller, alltså branscher där svensk industri är stark. Indonesiens export till EU väntas samtidigt öka med drygt 14 procent.
Kommissionen beräknar att EU:s BNP blir 16 miljarder euro högre än den hade varit utan avtalet. För Indonesien blir ökningen 27 miljarder euro.
”2026 är året då vi fortsätter att leverera inom EU:s handelspolitik”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i kommissionens pressmeddelande.
Svensk export har krympt
Avtalet kommer när svensk export till Indonesien minskar. Enligt Exportkreditnämndens landriskanalys exporterade Sverige varor för 5,1 miljarder kronor till landet 2025. Året innan var siffran 5,9 miljarder och 2023 var den 6,3 miljarder.
Närmare 100 svenska företag och varumärken finns i Indonesien i dag, bland annat inom energi, bygg, transport och hälsovård, enligt Sveriges ambassad i Jakarta.
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Indonesien är Sydostasiens största ekonomi och världens fjärde folkrikaste land, med omkring 280 miljoner invånare.
Avtalet öppnar också för europeiska investeringar inom elbilar, elektronik och läkemedel. EU-företag ska dessutom få fullt ägande i bland annat telekom- och datatjänster. Kommissionen lyfter även fram säkrare tillgång till kritiska råvaror. Indonesien är världens största producent av nickel, som behövs till elbilsbatterier.
Avtalet har ett hållbarhetskapitel där Parisavtalet är en väsentlig del. Det har också ett särskilt protokoll om palmolja, som länge har varit en stridsfråga mellan parterna.
Indonesien hoppas på exportlyft
Även Indonesien ser stora vinster. Regeringen i Jakarta räknar med att tullarna försvinner på 90,4 procent av landets export till EU, rapporterar Indonesia Business Post.
Landets ekonomiminister Airlangga Hartarto beskriver avtalet som en strategisk möjlighet för indonesiska företag att stärka sin konkurrenskraft på den europeiska marknaden.
Kan börja gälla 2027
Nu ska Europaparlamentet godkänna avtalen, och Indonesien ratificerar dem parallellt. Kommissionen räknar med att avtalen börjar tillämpas provisoriskt i början av 2027.
Det brådskar för båda parter. Indonesien lämnar EU:s allmänna preferenssystem GSP vid årsskiftet, och EU och Indonesien vill att det nya avtalet ska gälla innan dess, enligt Reuters.
Avtalet ingår i en bredare satsning från EU på nya handelsavtal. Satsningen tog fart sedan USA:s president Donald Trump införde strafftullar. Sedan tidigare har unionen slutit avtal med Mercosur-länderna i Sydamerika, och avtalet med Indien ska enligt regeringen skrivas under i slutet av året.