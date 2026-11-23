Efter nästan tio års förhandlingar skrev EU och Indonesien i lördags under ett omfattande avtal om ekonomiskt partnerskap, Cepa, och ett separat investeringsskyddsavtal.

EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič undertecknade avtalet i Bryssel.. Förhandlingarna inleddes 2016 och gick igenom 19 förhandlingsrundor innan de avslutades i september i fjol.

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Enligt EU-kommissionen försvinner importtullarna på 98,5 procent av tullpositionerna för EU-varor som exporteras till Indonesien. Samtidigt blir procedurerna enklare. Kommissionen räknar med att europeiska exportörer sparar över 600 miljoner euro om året i tullar, vilket motsvarar drygt 6,5 miljarder kronor.

Alla tullar försvinner inte direkt. Indonesiens tull på 50 procent på europeiska bilar ska till exempel fasas ut under fem år, rapporterar Reuters.

Upp till 2 900 svenska jobb

”Efter tio år går vi äntligen i mål med ett historiskt frihandelsavtal med Indonesien”, säger Benjamin Dousa (M), bistånds- och utrikeshandelsminister, i ett pressmeddelande.

Dousa menar att avtalet stärker både EU:s och Sveriges handel med regionen och ger svenska företag nya möjligheter. Regeringen bedömer att det kan skapa upp till 2 900 nya jobb i Sverige.

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Kommissionen räknar med att EU:s export till Indonesien ökar med nästan 40 procent inom 15 år. Störst blir ökningen inom maskiner, motorfordon och metaller, alltså branscher där svensk industri är stark. Indonesiens export till EU väntas samtidigt öka med drygt 14 procent.

Kommissionen beräknar att EU:s BNP blir 16 miljarder euro högre än den hade varit utan avtalet. För Indonesien blir ökningen 27 miljarder euro.

”2026 är året då vi fortsätter att leverera inom EU:s handelspolitik”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i kommissionens pressmeddelande.